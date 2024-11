Nissan plánuje zrušit šest procent pracovních míst, zhoršil výhled zisku

Japonská automobilka Nissan Motor zruší 9000 pracovních míst, což je zhruba šest procent její celkové pracovní síly. Asi o 20 procent pak sníží svou globální výrobní kapacitu. Automobilka současně zhoršila výhled zisku na tento finanční rok, uvedla dnes v tiskové zprávě. Provozní zisk za druhé finanční čtvrtletí, které skončilo v září, firmě klesl o 85 procent na 32,9 miliardy jenů (asi pět miliard Kč) a zaostal za očekáváním analytiků. Automobilka se potýká s problémy na trzích v Číně i ve Spojených státech.



Nissan je třetím největším výrobcem aut v Japonsku. Analytici v anketě společnosti LSEG očekávali za červenec až září provozní zisk 66,8 miliardy jenů. Čistá ztráta činila 9,3 miliardy jenů po zisku 190,7 miliardy JPY loni. Tržby se snížily na 2,9 bilionu ze 3,1 bilionu jenů před rokem.



"Nissan bude restrukturalizovat své podnikání, aby se stal štíhlejším a odolnějším, a zároveň uskuteční reorganizaci managementu, aby mohl rychle a pružně reagovat na změny v podnikatelském prostředí," uvedl generální ředitel Makoto Učida. Přiznal, že Nissan dostatečně rychle a pružně nereagoval na globální změny, včetně změny poptávky spotřebitelů a prudkého růstu nákladů na suroviny. Dodal, že restrukturalizační opatření neznamenají, že se společnost zmenšuje.



Učida rovněž uvedl, že přijímá zodpovědnost za špatné výsledky a sníží si mzdu o 50 procent. Nissan má po celém světě více než 133.000 zaměstnanců. Učida odmítl sdělit, kterých regionů se škrty dotknou a nesdělil ani žádné další podrobnosti.



Globální prodej automobilky se za první pololetí finančního roku snížil o 3,8 procenta na 1,59 milionu vozů. Bylo to hlavně kvůli propadu o 14,3 procenta v Číně, kde Nissan čelí silné konkurenci místních výrobců. V USA se prodej snížil o tři procenta na 449.000 vozů. Oba trhy mají na celkovém prodeji Nissanu téměř poloviční podíl.



Společnost snížila výhled provozního zisku na celý finanční rok na 150 miliard jenů, dosud počítala se ziskem 500 miliard JPY. Je to už druhá revize směrem dolů od začátku roku. Výhled tržeb na celý finanční rok do konce března 2025 firma zhoršila na 12,7 bilionu jenů, zatímco dosud čekala 14 bilionů JPY.



Nissan také plánuje prodat zhruba 10,02 procenta akcií firmy Mitsubishi Motors. V současnosti drží 34,07 procenta akcií.



Nissan vytvořil v roce 1999 alianci s francouzským Renaultem, který ho tehdy zachránil před hrozícím bankrotem. V roce 2016 se k nim připojila automobilka Mitsubishi. Loni se tyto tři automobilky dohodly na restrukturalizaci aliance s cílem vytvořit menší, ale pragmatičtější a také agilnější partnerství.