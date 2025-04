Odložení cel je "fake news", Trump chce naopak Číně ještě přiložit. Výprodeje pokračují

Evropské akcie se v pondělí propadly v rámci globální tržní krize, která začala minulý týden po nejnovějších oznámeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení cel. Panevropský index Stoxx 600 se na začátku seance propadl až o 6 %, ale poté ztráty snížil a uzavřel v okolí -3 %. Frankfurtský index DAX byl po ranním propadu až o 10 % v odpoledních obchodech rozkolísaný, v jednu chvíli vyskočil do zelených čísel a poté opět ustoupil do 2,7% ztráty. Očekává se, že Německo bude Trumpovými cly zasaženo obzvláště tvrdě vzhledem k jeho silným obchodním vazbám na USA a převaze zasažených odvětví, jako jsou automobilky.

Americké akcie v pondělí propadaly již třetím dnem, protože Bílý dům zůstal vzdorovitý i poté, co prezident Donald Trump zavedením šokujícího vysokého cla na většinu klíčových obchodních partnerů USA způsobil zhroucení trhu. Akcie krátce po otevření zaznamenaly krátkodobý růst. Na obchodních parketech a sociálních sítích kolovaly spekulace o jakési celní pauze, které přispěly k růstu. Bílý dům informace dementova a uvedl, že jakékoli řeči o 90denní pauze jsou „fake news“. Trump následněpohrozil cly vůči Číně ve výši dalších 50 %, platit by podle něj mohly od 9. dubna. Stane se tak, pokud Čína do 8. dubna nestáhne svá plánovaná 34% cla na americké zboží. Trump také řekl, že přeruší veškerá jednání s čínskými představiteli, dokud Čína své plány na odvetná cla nezruší. Index S&P 500 dále ztrácel, čímž se jeho pokles od rekordu, kterého dosáhl v únoru, zvýšil a pohybuje se na hranici medvědího trhu.

Investoři v pondělí nakupovali euro a vrhali se do bezpečných přístavů, jako je jen a švýcarský frank. Investoři vsázejí na to, že rostoucí riziko hlubokého hospodářského poklesu by mohlo vést ke snížení amerických úrokových sazeb již v květnu. Australský a novozélandský dolar, které jsou citlivé na riziko, stejně jako švédská a norská koruna se vůči dolaru propadly.

Klesaly také ceny ropy, americká lehká ropa se podívala pod hranici 60 USD za barel poté, co Saúdská Arábie provedla jedno z největších snížení ceny své vlajkové lodi za poslední roky. Nedařilo se ani zlatu, jehož cena poklesla o 1,4 %.

Pražská burza se přidala k celosvětovému trendu a během dnešního obchodování odepsala 2,5 %. V záporu skončily všechny tituly zahrnuté v indexu PX , největší ztráty zapisovaly akcie Colt CZ, Kofoly nebo .

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2315 -0.3249 25.3247 25.1155 CZK/USD 23.1045 -0.1605 23.1280 22.8475 HUF/EUR 407.6117 0.3866 408.9105 405.6122 PLN/EUR 4.2991 0.6483 4.3062 4.2643

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9815 0.1817 8.0724 7.9511 JPY/EUR 161.1150 -0.0392 162.3505 159.4033 JPY/USD 147.4475 0.2567 147.9510 145.0930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8579 0.7159 0.8579 0.8487 CHF/EUR 0.9374 -0.6278 0.9504 0.9316 NOK/EUR 12.0449 1.6544 12.0485 11.8414 SEK/EUR 11.0102 0.4474 11.1057 10.9330 USD/EUR 1.0928 -0.3830 1.1051 1.0906

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6647 -0.1329 1.6779 1.6321 CAD/USD 1.4224 0.1058 1.4299 1.4181