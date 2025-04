Šéf JPMorgan varuje, že Trumpova cla zvýší inflaci a zpomalí již tak oslabující americkou ekonomiku

Generální ředitel Jamie Dimon v pondělí uvedl, že cla, která minulý týden oznámil prezident Donald Trump, pravděpodobně zvýší ceny domácího i dováženého zboží, což zatíží americkou ekonomiku, která již zpomaluje.



Devětašedesátiletý Dimon se celní politice, kterou Trump oznámil 2. dubna, věnoval ve svém každoročním dopise akcionářům, který se stal pozorně čteným výkřikem o stavu ekonomiky, návrzích na řešení problémů, kterým USA čelí, a jeho názoru na efektivní řízení.



„Ať už si o legitimních důvodech nově oznámených cel myslíte cokoli - a samozřejmě nějaké jsou - nebo o jejich dlouhodobém účinku, ať už dobrém, nebo špatném, pravděpodobně budou mít důležité krátkodobé dopady,“ uvedl Dimon. „Pravděpodobně se dočkáme inflačních důsledků, a to nejen u dováženého zboží, ale i u domácích cen, protože se zvýší náklady na vstupy a poptávka po domácích produktech.“

„Zda nabídka cel způsobí recesi, zůstává otázkou, ale růst se zpomalí,“ řekl.

Dimon je prvním generálním ředitelem velké banky na Wall Street, který se veřejně vyjádřil k Trumpově rozsáhlé celní politice v době, kdy se světové trhy propadají.



Ačkoli předseda představenstva často využívá své platformy k tomu, aby upozornil na geopolitická a finanční rizika, která vidí, letošní dopis přichází v neobvykle neklidné době. Od chvíle, kdy Trumpovo oznámení šokovalo globální trhy a způsobilo nejhorší týden pro americké akcie od vypuknutí pandemie Covid v roce 2020, se akcie ocitly ve volném pádu.



Zdá se, že Dimon svými poznámkami ustupuje od svých dřívějších komentářů z ledna, kdy řekl, že lidé by měli „překousnout“ obavy z cel, protože jsou dobré pro národní bezpečnost. V té době byla diskutovaná výše cel mnohem nižší než ta, která byla představena minulý týden.

Trumpova celní politika vyvolala „mnoho nejistot“, včetně dopadu na globální kapitálové toky a dolar, dopadu na zisky podniků a reakce obchodních partnerů, uvedl Dimon.



„Čím rychleji bude tato otázka vyřešena, tím lépe, protože některé negativní dopady se v čase kumulativně zvyšují a bylo by těžké je zvrátit,“ řekl. „V krátkodobém horizontu to vidím jako jednu velkou další kapku na velbloudím hřbetě.“



„Nejsem si tak jistý“

Ačkoli se americké ekonomice v posledních letech dařilo, k čemuž přispěly vládní půjčky a výdaje ve výši téměř 11 bilionů dolarů, podle Dimona v posledních týdnech „již oslabovala“, a to i před Trumpovým oznámením o clech. Inflace bude pravděpodobně lepčí, než mnozí předpokládají, což znamená, že úrokové sazby by mohly zůstat zvýšené, i když ekonomika zpomaluje, dodal.



„Ekonomika čelí značným turbulencím (včetně geopolitiky), potenciálním pozitivům daňové reformy a deregulace a potenciálním negativům cel a ‚obchodních válek‘, pokračující lepkavé inflaci, vysokým fiskálním deficitům a stále poměrně vysokým cenám aktiv a volatilitě,“ uvedl Dimon.



Generální ředitel banky je opatrný již nejméně od roku 2022, kdy prohlásil, že se na americkou ekonomiku řítí „hurikán“, a to díky uvolňování politiky Federálního rezervního systému a válce na Ukrajině. Americká ekonomika, podepřená vysokými vládními a spotřebitelskými výdaji, však až dosud očekáváním vzdorovala. Listopadové zvolení Trumpa zpočátku posílilo naděje kolem toho, co udělá prorůstová administrativa.



Dimon ve svém pondělním dopise zazněl poněkud zlověstně vzhledem k tomu, jak moc již americké akcie klesly ze svých nedávných maxim. Podle generálního ředitele byly akcie i úvěrové rozpětí stále potenciálně příliš optimistické.



„Zdá se, že trhy stále oceňují aktiva s předpokladem, že budeme mít i nadále poměrně měkké přistání,“ uvedl Dimon. „Nejsem si tím tak jistý.“

„Kritická křižovatka“

Pod Dimonovým zhruba dvacetiletým vedením se stala největší americkou bankou podle aktiv a tržní kapitalizace. V loňském roce dosáhla již posedmé v řadě rekordních výnosů, poznamenal. Banka je však závislá na tom, „zda je dlouhodobé zdraví Ameriky, v domácím měřítku, a budoucnost svobodného a demokratického světa silné“, řekl Dimon. Spojené státy i svět se podle něj nacházejí na „kritické křižovatce“.

Ačkoli se v jeho 59stránkovém dopise ani jednou neobjevilo slovo „Trump“, Dimon potvrdil několik prezidentových priorit, včetně imigrace; řešení obchodní nerovnováhy, zejména s Čínou, a deregulace. Dimon se však vyslovil pro hlubokou reformu a posílení globálního systému, který od konce druhé světové války pod vedením Ameriky vedl k desetiletím míru a prosperity, a nikoli pro opuštění tohoto řádu.

"Pokud k tomu dostanou příležitost, je to přesně to, co naši protivníci chtějí, aby se stalo: Roztrhat rozsáhlá vojenská a ekonomická spojenectví, která Amerika a její spojenci vytvořili," řekl Dimon. "V multipolárním světě, který bude následovat, bude každý národ sám za sebe - což dá našim protivníkům možnost určovat pravidla a používat vojenský a ekonomický nátlak, aby získali to, co chtějí.“

Dimon měl několik receptů, jak čelit výzvám dneška, včetně obnovení občanské hrdosti, uznání a řešení problémů včetně imigrační a nespravedlivé obchodní politiky se zdravým rozumem a udržení americké armády „za každou cenu“.

„Ekonomika je dlouholeté lepidlo a Amerika na prvním místě je v pořádku,“ řekl Dimon, „pokud to neskončí tím, že zůstane Amerika sama.“

Zdroj: CNBC