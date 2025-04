Trump snížil většinu cel, Číně je naopak zvedl. Dohodnout se ale prý chce s každým

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností snížil většině zemí celní sazbu na 90 dní na deset procent. Pauza se netýká Číny, té cla naopak zvedl ze 104 na 125 procent. Šéf Bílého domu o tom včera informoval na své sociální síti Truth Social. Později novinářům řekl, že Spojené státy se mohou na clech dohodnout s každou zemí včetně Číny, chce ale spravedlivé ujednání.

Na zprávu reagovali světové akciové burzy prudkým posílením. Širší index S&P500 po zprávě vzrostl o více než šest procent, zisky dálerozšiřoval a uzavřel se ziskem 9,5 %. Technologický index Nasdaq uzavřel se ziskeml dokonce přes dvanáct procent. Výnosy amerických státních dluhopisů sestoupily z dřívějších maxim a dolar posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku.

"Vzhledem k tomu, že Čína nerespektuje globální trhy (...), zvyšuji cla na Čínu na 125 procent,“ napsal americký prezident. "Zároveň jsem kvůli ochotě více než 75 zemí jednat schválil 90denní pauzu a během ní podstatně snížená reciproční cla ve výši deseti procent, obojí platí okamžitě," uvedl Trump.



Trump následně novinářům u Bílého domu řekl, že chce dosáhnout spravedlivé celní dohody s každou zemí. "Dohoda bude s Čínou, dohoda bude s každým," řekl s tím, že ujednání ale musí být spravedlivá.



Americký prezident se později vyjádřil, že si nedovede představit, že by musel v reakci na odvetná cla Pekingu znovu zvýšit americká cla na čínské zboží z nynějších 125 procent. "Nepředstavuji si, že bych to musel znovu udělat. A nemyslím si, že to bude nezbytné," řekl novinářům v Oválné pracovně podle agentury AFP. Trump podle serveru BBC News také novinářům řekl, že čínský prezident Si Ťin-pching je "chytrý chlap", "jeden z nejchytřejších na světě", který "přesně ví, co je třeba udělat, a má rád svou zemi", a tak věří se spolu uzavřou "dobrou dohodu".



O dočasném pozastavení vyšších tarifů řekl, že dluhopisové trhy vypadaly nádherně, ale že lidé z cel měli trochu strach a že jim bylo lehce špatně. Ačkoli dříve podle BBC pauzu odmítal, nyní to zdůvodnil potřebou pružnosti.



Trumpův náhlý obrat přišel necelých 24 hodin poté, co začala platit nová vysoká cla na dovoz od desítek amerických obchodních partnerů. Nové obchodní překážky otřásly akciovými trhy, zvýšily pravděpodobnost recese a vyvolaly odvetnou reakci ze strany Číny.



Trump chce snížením cel poskytnout americkým představitelům čas na jednání se zeměmi, které usilovaly o jejich zmenšení, píše agentura Reuters. Podle agentury se oznámení zřejmě nedotkne již zavedených cel na automobily ani cel na ocel a hliník.



Strategie Donalda Trumpa se vyplatila, uvedl po nejnovějším prezidentově oznámení americký ministr financí Scott Bessent. "Byla to jeho strategie po celou dobu a dalo by se dokonce říci, že zatlačil Čínu do kouta," dodal.



Širší index S&P500 po zprávě vzrostl o více než šest procent, technologický index Nasdaq přidal dokonce přes deset procent. Výnosy amerických státních dluhopisů sestoupily z dřívějších maxim a dolar posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku.