Tržby TSMC před cly vzrostly o 42 % díky rostoucí poptávce po AI

Čtvrtletní tržby společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing vzrostly o více než očekávaných 42 %, což odráží posílení poptávky po serverech a chytrých telefonech s umělou inteligencí před zavedením amerických cel. To znamenalo nejrychlejší tempo růstu společnosti TSMC od roku 2022. Výrobci elektroniky si v amerických skladech vytvořili zásoby zboží v očekávání možného narušení obchodu a přepravy.

Hlavní výrobce čipů pro společnosti Inc. a Corp. vykázal v prvních třech měsících roku 2025 tržby ve výši 839,25 miliardy tchajwanských dolarů (25,5 miliardy Kč). Analytici v průměru očekávali zhruba 830,5 miliardy NT$. Společnost příští týden oznámí kompletní čtvrtletní výsledky a výhled na aktuální čtvrtletí.

Podle analytiků společnosti Bernstein v čele s Markem Li může 90denní pauza amerického prezidenta Donalda Trumpa v zavádění vyšších cel znamenat v nadcházejících měsících větší hromadění zásob, což podpoří červnové čtvrtletí společnosti TSMC. „Domníváme se, že poptávka po umělé inteligenci navzdory některým nedávným šumům stále meziročně výrazně poroste,“ uvedli v poznámce pro investory. Akcie společnosti TSMC ve čtvrtek po oznámení vzrostly o 9,9 %.

Výsledky smluvního výrobce čipů se shodují s rostoucími obavami z toho, jak mohou cla narušit poptávku po elektronice, jako jsou iPhony. O víkendu Američané spěchali, aby si vyzvedli stěžejní zařízení společnosti , protože se obávali, že by mohla zvýšit ceny, aby pokryla dodatečné náklady.



V březnu generální ředitel společnosti TSMC C. C. Wei a prezident Donald Trump společně oznámili další investice ve výši 100 miliard dolarů do výroby čipů v USA, čímž podpořili cíl Bílého domu vrátit výrobu zpět domů. Trump připsal dodatečné výdaje na vrub rostoucím clům.



Obecněji řečeno, existují náznaky, že tempo výdajů na datová centra a čipy umělé inteligence se možná poněkud zpomaluje.

Například společnost Corp. stáhla své projekty po celém světě, což naznačuje, že přehodnocuje své plány.



Někteří analytici varovali, že společnost TSMC možná bude muset snížit svůj celoroční cíl růstu tržeb v rozmezí 20 %, což odráží globální nejistotu a potenciální dopad na ekonomiky. Její výhled zastiňují také Trumpovy hrozby uvalením cel na dovoz polovodičů, ačkoli není jasné, kdy a zda vůbec k tomu může dojít.

Přesto TSMC zůstává světovou jedničkou ve výrobě pokročilých polovodičů používaných pro umělou inteligenci a chytré telefony. To by mohlo zmírnit dopad cel nebo narušení obchodu.

Velké technologické společnosti, včetně společností Alphabet Inc. a Meta Platforms Inc. nepřehodnotily plány investovat desítky miliard dolarů do umělé inteligence, ani nehovořily o zpětném rozšíření. Jen společnost .com Inc. hodlá v letošním roce vynaložit na umělou inteligenci 100 miliard dolarů.