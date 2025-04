Víkendář: Fed nemá moc prostoru pro pokles sazeb, snižování finanční páky může tlačit na prodeje aktiv

Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach hovořil na CNBC o svém pohledu na současném dění na trzích. Poukázal na výrazné rozšíření rizikových spreadů na dluhopisových trzích včetně rozvíjejících se trhů. K tomu podle něj platí, že zatím se prodávají spíše méně riziková aktiva, na těch rizikovějších se moc neobchoduje. A „až dojdou ta první, přesune se aktivita k těm druhým.“



Podle investora se tedy dá očekávat, že rozšiřování rizikových spreadů bude ještě pokračovat tak, jak se prodejní tlak přesune směrem k rizikovějším aktivům. Tedy s tím, jak se investoři ve snaze snížit svou vlastní míru zadlužení prodejem aktiv přesunou k tomu, že začnou více prodávat rizikovější dluhopisy. Vše se přitom nemusí zastavit na průměru, ceny se spíše budou muset dostat na úrovně, kde budou aktiva levná. To přitom stále nejsou.



Gundlach k uvedenému dodal, že jeho společnost tento vývoj již nějaký čas očekávala, a proto upravoval své portfolio odpovídajícím způsobem. Sama má nyní nejnižší míru zadlužení ve své historii a aktiva portfolií jsou výrazně vychýlena směrem od korporátních dluhopisů. Nyní to znamená, že má velký prostor pro nákupy, ale investor by podle svých slov nyní stále nekupoval. „Myslím, že někdo bude muset zbankrotovat,“ míní s ohledem na současnou vysokou volatilitu na trzích. Ta podle něj obvykle přináší podobné události a v systému pravděpodobně proběhne další oddlužování.



Fed podle Gundlacha není v pozici, kdy by mohl začít výrazně snižovat sazby. Inflace a s ní spojené indikátory se totiž nevyvíjí způsobem, který by centrální banka vítala. K tomu se zvyšuje pravděpodobnost recese. Nedávno investor viděl její pravděpodobnost na 60 %, konsenzus v té době hovořil asi o 30 %, nyní se konsenzus dostává nad 50 % a Gundlach by svůj odhad „mohl jen zvedat“. Hovořil v této souvislosti o stádovém uvažování investorů, kdy celkové zhoršování výhledu dává firmám prostor pro to, aby otevřeně hovořily o svých problémech. Tomu se naopak mohou bránit v době, kdy ostatní indikují, že se jim vede dobře.



Gundlach podle svých slov hovořil o tom, že akcie vstoupily do roku 2025 extrémně předražené. Poukázal na tzv. CAPE, tedy poměr cen k cyklicky upraveným ziskům, které se pohybovalo kolem 38. To je hodnota mimořádně vysoká a podobně byly vysoko ceny na některých dluhopisových trzích. Dluhopisy s nízkým ratingem se nyní dostaly svými rizikovými spready na běžnější úrovně a podle experta mezi nimi a akciemi existuje silnější korelace. Ta by naznačovala, že k průměrům se budou dál posouvat i valuace akcií.



Zdroj: CNBC