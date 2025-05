Bessent: Obchodní rozhovory USA s Čínou váznou, měli by se zapojit prezidenti

Obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Čínou poněkud váznou a dosažení konečné dohody si pravděpodobně vyžádá, aby se do jednání přímo zapojili americký prezident Donald Trumpa a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Uvedl to americký ministr financí Scott Bessent v rozhovoru se zpravodajskou televizí Fox News.Trump letos na dovoz z Číny uvalil cla ve výši 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent. Tento měsíc nicméně obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent. Dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím že, obě strany budou během této doby pokračovat v obchodních rozhovorech."Řekl bych, že se trochu zasekly," prohlásil o těchto rozhovorech Bessent. "Věřím, že v příštích týdnech s nimi budeme vést další jednání a že v určitou chvíli by mohl přijít telefonát mezi prezidenty," uvedl rovněž. "Domnívám se, že vzhledem k rozsahu a složitosti rozhovorů bude zapotřebí, aby se do toho oba zapojili," dodal.Podle agentury Reuters se Trumpova administrativa po dosažení předběžné dohody s Čínou zaměřila na rozhovory s dalšími velkými obchodními partnery včetně Evropské unie, Japonska a Indie.Trump před týdnem oznámil, že hodlá na dovoz z EU uvalit 50procentní clo. Po následném telefonátu se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou však americký prezident uvedl, že souhlasí s odkladem zavedení tohoto cla do 9. července.