Víkendář: Rizikem je nyní vývoj v reálné ekonomice a ne inflace

Hlavní ekonom investiční společnosti Apollo Global Management Torsten Slok hovořil na Yahoo Finance o tom, že pro Spojené státy nemusí být výhodná snaha o obnovu výrobního sektoru. Opak by platil, pokud by se ekonomika zaměřovala na nové technologie a investovala do nich, protože jde o oblast s vysokou přidanou hodnotou (viz včerejší Víkendář). Ve druhé části rozhovoru pak ekonom mimo jiné hovořil o monetární politice americké centrální banky.



Podle ekonoma se Fed snaží dosáhnout inflačního cíle ve výši 2 % a zároveň udržet růst u 2 %. To je dáno jeho dvojím mandátem, nyní se ale dá čekat, že inflační tlaky kvůli obchodní válce vzrostou. Samo o sobě by to znamenalo, že Fed by měl zvyšovat sazby, aby inflaci tlačil dolů. Jenže souběžně s rostoucími cenovými tlaky ochlazuje ekonomická aktivita, a to zase Fed tlačí do snižování sazeb. Centrální banka tak musí vážit, které části svého mandátu bude dávat větší váhu.



Slok uvedl, že v následujících týdnech může docházet zboží, které bylo ještě před zavedením cel dovezeno z Číny. K tomu se mohou objevovat problémy v dodavatelských řetězcích a celkově bude slábnout tempo růstu ekonomické aktivity. Fed zatím přes tzv. dot plot říká, že dalším krokem bude snížení sazeb, ne jejich růst. Podle ekonoma k tomu dojde, ale není zřejmé, jak rychle. Jde o téma, kterým se trhy také intenzivně zabývají a rychlost snižování sazeb je ovlivněna právě tím, jak moc proti sobě jdou a půjdou obě strany mandátu centrální banky.



Trump dává jasně najevo, že sazby už měly jít dolů a trhy nyní podle Yahoo Finance hodnotí, jak vážně brát postoje a prohlášení prezidenta. Slok k tomu uvedl, že odvolávání šéfa centrální banky je ve vyspělých zemích v podstatě nevídané. Důležité je ale v tomto případě to, že Powellovi končí funkční období v květnu příštího roku a to znamená, že už relativně brzy by se mělo řešit téma jeho nástupce. Tématu vedení americké centrální banky a její politice se pak věnoval i Jeremy Siegel z University of Pennsylvania. Ten na CNBC řekl, že existují velmi přesvědčivé důvody pro snižování sazeb. A to agresivně.



Siegel uvedl, že dlouhodobá inflační očekávání založená na tržních cenách jsou stabilní. Na ně přitom odkazuje právě Powell a Fed by proto měl brát signály trhu vážně. Je sice zřejmé, že krátkodobě dojde kvůli clům k růstu cen, ale podle trhů by se to nemělo promítat do dlouhodobější inflace. Siegelem zmiňovaná očekávání se přitom konkrétně týkají pětileté inflace ve druhé polovině příštích deseti let. Ta podle něj dokonce nyní klesají.



Pokud Fed nesníží sazby a přijde cly vyvolaná recese, Trump bude podle Siegela vinit Powella a centrální banku z toho, že jejich politika je příčinou recese. Přitom „reálným rizikem je nyní ekonomika, ne inflace.“ K tomu Siegel dodal, že pokud by Fed snížil sazby a ekonomika by nezpomalovala, může je zase vždycky zvednout. Podle něj totiž neplatí přirovnání, podle kterého je politika centrální banky podobná řízení velké lodi, kde nejdou dělat rychlé obraty. „To není podpořeno ani daty, ani teorií.“



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC