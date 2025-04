Růst cen v Německu v dubnu opět zpomalil, míra inflace klesla na 2,1 procenta

Růst spotřebitelských cen v Německu v dubnu opět mírně zpomalil, míra inflace klesla na 2,1 procenta. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. V březnu byla míra inflace na 2,2 procenta. Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, se míra inflace snížila na 2,2 procenta z březnového tempa 2,3 procenta.



Analytici v anketě agentury Reuters u harmonizované inflace očekávali, že se sníží na 2,1 procenta.



Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace v dubnu činila 2,9 procenta. V březnu to bylo podle zpřesněných údajů 2,6 procenta.



Podle odborníků, na které se odvolává agentura DPA, zůstane inflace i letos na relativně nízké úrovni. Obchodní politika Spojený států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa ale i do těchto odhadů vnesla nejistotu. Vliv na inflaci by podle některých ekonomů mohl mít i chystaný dluhový balík příští německé vlády s výdaji na obranu a infrastrukturu.



Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala na téměř devět procent. V průměru v roce 2022 činila míra inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta, loni ale už jen 2,2 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.