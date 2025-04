HDP eurozóny rostl, USA mají klesat. Pro trhy je však dnešek hlavně o výsledcích

Ani dnes není celá Evropa zelená. Růst DAXu nebo CAC40 (oba +0,3 pct) kontrastuje se stagnací FTSE100 a ještě více s propadem italského a španělského trhu. Americké futures jsou pár desetin v záporu a trh celkově vypadá opatrný před důležitou várkou výsledků, mezi nimiž vyčnívají Meta a . Seznam je ale daleko delší a řada evropských firem už reportovala, jako například , Mercedes nebo . První z jmenovaných akcií mírně roste, další dvě po číslech padají.

Čínské indexy nákupních manažerů potvrdily, že obchodní válka nezůstane beze škod. Index z průmyslu i služeb klesly a podstřelily konsensus. Průmyslový index je nově pod neutrální 50, takže naznačuje pokles sektoru. Dále je dnešek o zveřejňování HDP za první kvartál. Česká ekonomika naplnila očekávání růstem o 0,5 procenta q/q a Německo mírnějším vzestupem o 0,2 pct. Na úrovni eurozóny dosáhl růst ekonomiky 0,4 procenta q/q, což znamená překvapivé zrychlení. Odpoledne vyjde HDP v zámoří, kde se čekalo nejprve jen zpomalení, ale aktuálně je konsensus už na -0,2 procenta. Pohled zpět do prvního kvartálu obecně není z pohledu investic to klíčové, ale potvrzení náběhu na recesi by nebylo úplně fajn. Zajímavé ovšem budou také další údaje, třeba výsledek průzkumu aktivity v chicagské oblasti.

Dluhopisům se dnes většinou daří, tedy až na kratší konec americké křivky. Jinak mají výnosy tendenci klesat, a to více v Evropě než v zámoří. Eurodolar to ale příliš neřeší a při současných 1,1375 se příliš neodchyluje od své včerejší pozice. Kde dnes vidíme slušný sešup, je cena mědi, která padá o víc než 4 procenta. Ropa ztrácí asi 1,8 pct a tyto komodity na rozdíl od akcií naznačují určitý stres ohledně ekonomických vyhlídek. Koruna dnes pouze drží pozice a domácí data na tom nic nezměnila.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9241 -0.1377 25.0029 24.9024 CZK/USD 21.9145 -0.0297 21.9775 21.8555 HUF/EUR 404.6062 0.0748 404.8085 403.6197 PLN/EUR 4.2780 0.2090 4.2827 4.2666

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2616 -0.1836 8.2848 8.2511 JPY/EUR 162.4990 0.3932 162.5205 161.7899 JPY/USD 142.9570 0.5359 142.9730 142.1645

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8507 0.1519 0.8509 0.8481 CHF/EUR 0.9384 0.0091 0.9397 0.9361 NOK/EUR 11.7722 -0.2909 11.8225 11.7651 SEK/EUR 10.9714 0.0305 10.9925 10.9387 USD/EUR 1.1372 -0.1146 1.1400 1.1355

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5637 -0.1405 1.5676 1.5581 CAD/USD 1.3839 0.0604 1.3846 1.3817