Walmartu klesl čtvrtletní zisk na 4,5 miliardy USD, chystá se zdražovat

Americkému řetězci Walmart klesl v prvním čtvrtletí konsolidovaný čistý zisk o 12,1 procenta na 4,49 miliardy dolarů (100 miliard Kč). Tržby se o 2,5 procenta zvýšily a dosáhly 165,6 miliardy USD (3,7 bilionu Kč). To je o trochu méně, než čekali analytici. Firma o svém hospodaření dnes informovala v tiskové zprávě. Kvůli dopadům cel, která zavádí administrativa prezidenta Donalda Trumpa, se podnik chystá zdražovat.



Walmart je největší maloobchodní společností v USA. Ve druhém čtvrtletí očekává růst tržeb o 3,5 až 4,5 procenta. Podobně jako mnoho dalších amerických firem ale Walmart nevydal výhled zisku na druhý kvartál z obav, jak se bude vyvíjet celní politika. Celoroční výhled zveřejněný v únoru firma nicméně ponechala beze změny.



Finanční ředitel Walmartu John David Rainey v rozhovoru v televizi CNBC uvedl, že firma začne americkým zákazníkům zvyšovat ceny tento měsíc. Naplno se zdražení projeví v červnu.



"Uděláme vše pro to, abychom ceny udrželi na co nejnižší úrovni. Ale vzhledem k rozsahu cel, i při snížené úrovni oznámené tento týden, nejsme schopni absorbovat veškerý tlak vzhledem k realitě nízkých maloobchodních marží," řekl generální ředitel Doug McMillon.