Akcie si po rally vybírají oddechový čas před sérií nových dat

Po několika dnech velmi rychlého růstu akcií už včerejšek naznačoval, že se krátkodobá poptávka vyčerpává. Dnes dopoledne navazují evropské akcie lehkým poklesem, který znamená pro klíčové indexy většinou ztráty pár desetin procenta. Výjimkou je nizozemský AEX registrující citelnější pokles o půl procenta. Americké futures pak také naznačují, že úvod nové obchodní seance bude červený. U hlavních indexů je to asi o -0,6 procenta.



Do hry příliš nevstupují nové zásadní zprávy. Revize HDP nebo lepší než očekávaný růst průmyslu v eurozóně nejsou daty, na která by trh běžně reagoval. Větší potenciál mají odpolední statistiky, neboť vyjdou americké maloobchodní tržby, PPI a průzkumy aktivity průmyslu v New Yorku a Filadelfii. Maloobchod by měl být za duben slabší po březnovém předzásobování, ale nečeká se od něj přímo pokles. Udržení mírně kladné dynamiky (u očištěného čísla) by potvrdilo sílu spotřebitelské poptávky. Kromě dat promluví šéf Fedu. Samozřejmě se bude jeho vystoupení bedlivě sledovat, zvláště pokud by mělo zaznít nějaké hodnocení k aktuální situaci, tedy jak se pohled Fedu změnil po úspěšném jednání USA s Čínou.

Zatímco do akcií se investoři dnes už tolik nehrnou, dluhopisy ze situace profitují a jejich výnosy na obou stranách Atlantiku klesají asi o 3 bps. Eurodolar včera neudržel zisky, ale dnes se znovu posouvá směrem vzhůru a momentálně se dostává nad 1,1200. Zlato pokračuje směrem dolů, ačkoli během rána dokázalo pokles přerušit. Ropa padá o 3,5 procenta kvůli naději na jadernou dohodu s Íránem, která by nejspíš odblokovala jeho produkci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9328 0.0061 24.9459 24.8969 CZK/USD 22.2550 -0.2175 22.3055 22.2070 HUF/EUR 403.5963 0.0630 403.7048 402.8098 PLN/EUR 4.2413 0.2135 4.2439 4.2301

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0758 0.2241 8.0934 8.0573 JPY/EUR 163.4275 -0.3035 164.0805 163.2719 JPY/USD 145.8850 -0.5454 146.7510 145.4855

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8430 0.0247 0.8442 0.8426 CHF/EUR 0.9381 -0.3151 0.9415 0.9371 NOK/EUR 11.6622 0.4851 11.6631 11.5949 SEK/EUR 10.8946 -0.1233 10.9197 10.8773 USD/EUR 1.1202 0.2394 1.1228 1.1176

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5591 0.2508 1.5596 1.5506 CAD/USD 1.3982 0.0651 1.3989 1.3959