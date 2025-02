Zákazníky Walmartu (-5 %) přilákaly nízké ceny, výhled je ale pod očekáváním

Americké společnosti Walmart, která je největším maloobchodním prodejcem na světě, vzrostl ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí provozní zisk o 8,3 procenta na 7,9 miliardy USD (189,5 miliardy Kč). Zákazníky lákají do prodejen firmy nízké ceny. Výhled na první čtvrtletí však zaostal za odhady analytiků. Akcie v pre-marketu klesají o 5 %.







Celkové výnosy za tři měsíce do konce ledna se zvýšily o 4,1 procenta na 180,6 miliardy USD. V americké divizi se srovnatelné tržby, tedy tržby v obchodech otevřených nejméně rok a z internetového prodeje, zvýšily o 4,6 procenta. Tempo růstu tak mírně zpomalilo z 5,3 procenta v předchozím čtvrtletí. Celosvětové tržby z internetového prodeje stouply o 16 procent, což byl ale také pomalejší růst než v předchozím čtvrtletí.



Výhled společnosti na letošní rok je horší než očekávání analytiků. Firma je obezřetná kvůli růstu možných problémů. Spotřebitelé stále omezují své výdaje, a cla na Čínu a další země ohrožují model nízkých cen firmy, který je základem jejího úspěchu.



V prvním fiskálním čtvrtletí Walmart očekává zisk na akcii v rozmezí 57 až 58 centů, zatímco analytici dotazovaní agenturou FactSet počítají se ziskem až 64 centů na akcii. Tržby se podle firmy mají v tomto období zvýšit o tři až čtyři procenta, což znamená, že by se pohybovaly v rozmezí 166,35 miliardy až 167,97 miliardy USD. Analytici odhadují, že tržby dosáhnout 167,05 miliardy USD, napsala agentura AP.



Walmart je jedním z prvních velkých amerických maloobchodníků, který zveřejnil hospodářské výsledky. Spotřebitelé se v uplynulém roce stále více zaměřovali na zboží denní potřeby, a méně již na televizory, nábytek či spotřebiče, a začali být mnohem opatrnější při velkých nákupech kvůli vyšším úrokům u úvěrů a růstu cen potravin. Podle ekonomů by tento trend mohl ještě zrychlit, což by mohlo mít negativní dopad na celou ekonomiku, kterou pohánějí zejména výdaje spotřebitelů.

Zdroj: ČTK, Patria