Trhy končí rekordní týden dalším nárůstem

Index S&P 500 se v pátek obchodoval mírně výše a setřásl poměrně jednoduše neočekávaný pokles spotřebitelské nálady. Tak se stalo díky pokračujícímu optimismu ohledně nedávného zlepšení ve vztahu mezi USA a Čínou, které podporuje pozitivní sentiment. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,8 %, zatímco index S&P 500 si připsal 0,7 % a NASDAQ Composite stoupl o 0,5 %. Za uplynulý týden se nejširšímu indexu S&P 500 podařilo narůst o slušných 5 %, což podpořili američtí a čínští představitelé, kteří se na začátku týdne dohodli na 90denním příměří ve svých celních opatřeních, což zmírnilo obavy investorů z rostoucího obchodního napětí.



Předběžná hodnota průzkumu spotřebitelského sentimentu University of Michigan za květen byla hlášena na 50,8, což je pokles z 52,2 v dubnu, mezitím co se očekával nárůst na 53,4. Sentiment se od ledna 2025 snížil téměř o 30 %. Mezitím roční očekávání inflace z průzkumu vzrostlo na 7,3 % oproti očekávaným 6,5 %. Očekávaná inflace na 5-10 let byla 4,6 % oproti očekávaným 4,4 %. Očekává se, že dopad cel, i když nyní mnohem mírnějších než ta, která byla zavedena 2. dubna, se projeví v ekonomických datech v průběhu několika příštích měsíců. Obchodní dohoda mezi Washingtonem a Pekingem přiměla , aby revidovala své prognózy růstu v USA směrem nahoru a banka tak aktuálně předpovídá, že největší světová ekonomika koncem tohoto roku nesklouzne do recese. Nyní očekává, že americká ekonomika letos poroste o 0,5 % a příští rok o 1,6 %. Banka to uvedla ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek a revidovala tak svoje předchozí prognózy znějící na -0,3 % a +1,5 %.



V korporátním sektoru klesly akcie o 5,3 % poté, co výrobce zařízení na výrobu čipů vykázal ve svém největším segmentu nižší tržby, než se očekávalo. Tržby z jednotky polovodičových systémů, která tvoří největší část jejich celkových tržeb, dosáhly 5,26 miliardy dolarů ve srovnání s odhady 5,32 miliardy dolarů. Akcie Vistra Energy vzrostly o 3 % poté, co elektrárenská společnost oznámila dohodu o koupi aktiv zemního plynu v hodnotě 1,9 miliardy dolarů, která jsou pravděpodobně součástí její ambice vyrábět elektřinu pro datová centra umělé inteligence. Vydavatel videoher Interactive Software poklesl o 2,4 % poté, co jeho odhad ročních rezervací nedosáhl na odhady. Stalo se tak pravděpodobně především z důvodu zpoždění jeho nejočekávanějšího titulu Grand Theft Auto VI. Akcie společnosti Charter Communications se zhodnotily o 1,8 % poté, co tato společnost souhlasila se sloučením s Cox Communications. Transakce o hodnotě 34,5 miliardy USD je jedna z největších v tomto odvětví. Společnost Constellation Brands vyskočila o 2,6 % poté, co poslední prohlášení ukázalo, že investiční konglomerát zdvojnásobil svůj podíl v této společnosti produkující alkoholické nápoje.