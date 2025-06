Rozbřesk: Dynamika růstu průměrných reálných mezd zvolnila na +3,9 %

Dnes trhy s napětím sledují čísla z trhu práce. Nikoliv nezaměstnanost, která je na programu až zítra, ale mzdovou dynamiku. Klíčovou otázkou bylo, jak zaměstnanci a zaměstnavatelé nastavili mzdovou laťku pro rok 2025, o čemž rozhodnou čísla za první a částečně za druhý kvartál (kdy se mzdy nejčastěji valorizují a současně se zpravidla vyplácejí mimořádné bonusy). Meziroční růst reálných mezd skončil mírně pod očekávání, růst dosáhl 3,9 % při očekáváních +4,0 %. Nominálně mzdy rostly o 6,7 %.



Na konci uplynulého roku rostly mzdy z historického pohledu velmi rychlým tempem (7,2 % meziročně) a překonávaly několikátý kvartál v řadě dynamiku produktivity práce. Táhly je zejména mzdy v tržních službách (například pohostinství a hoteliérství), kde jsou podniky současně stále schopné rychleji zvyšovat ceny (inflační momentum je výrazně nad 2 %). Tato mini-inflační spirála (svižné mzdy a zvýšená inflace v segmentu služeb) je asi hlavní pro-inflační hrozbou z pohledu ČNB, kvůli které chce být při dalším snižování sazeb “velmi opatrná” a držet sazby v lehce restriktivním teritoriu.



My my jsme na základě detailní struktury HDP a čísel z průmyslu předpokládali, že mzdová dynamika v prvním kvartále lehce zvolní (ze 7,2 % na 6,6 % meziročně). Finální číslo sice je o něco výraznější zpomalení, než předpokládala centrální banka, ale stále viditelně překonávající dynamiku produktivity a udržující lehce zvýšené domácí inflační tlaky.

Důležité však je sledovat nejen celkový výsledek, ale strukturu růstu průměrné mzdy – do jaké míry je tažená mzdovými tlaky v soukromém sektoru, který byl v uplynulých měsících o poznání opatrnější při nabírání nových zaměstnanců (míra nezaměstnanosti letos na jaře příliš neklesla).





*** TRHY ***



Koruna

Dnes bude na korunovém trhu živo, neboť již ráno budou zveřejněna důležitá čísla – předběžný výsledek inflace za květen a mzdová dynamika za první čtvrtletí. V případě inflace očekáváme její mírný nárůst oproti dubnu na meziročních 2,1 % (trh 2,0 %), zejména zásluhou meziměsíčně vyšších cen potravin. ČNB ve své poslední prognóze očekávala 2,3 %, nemělo by proto jít o negativní překvapení. Naopak pokud by inflace opětovně podstřelila odhady trhu, koruna by mohla zařadit zpátečku a couvat zpět k hranici 25,00 EUR/CZK.

Podobně to platí i v případě mzdové dynamiky, která by v nominálním vyjádření měla mírně zvolnit (viz úvodník).



Eurodolar

Nižší míra inflace v eurozóně (spadla pod inflační cíl ECB) a na první pohled relativně příznivá data z amerického trhu práce (nárůst nově otevřených pracovních pozic) stlačily eurodolar zpět pod hladinu 1,14. Dolaru také lehce prospěla rétorika členů vedení Fedu, jež byla mírně jestřábí.

I dnes bude trh konfrontován s důležitými americkými daty, k nimž bude patřit předskokan pátečních payrolls (ADP report) a také index podnikatelské nálady ISM ze sektoru služeb.



Regionální Forex

Dnes odpoledne zasedá polská centrální banka a očekává se, že tentokrát ponechá hlavní úrokovou sazbu na relativně vysoké úrovni 5,25 %. Stane se tak zřejmě přesto, že inflace v květnu dále propadla a je evidentně za svým vrcholem (resp. směřuje do cíleného koridoru 1,5-3,5 %). I proto je možná zlotý před zasedáním poněkud nervóznější, neboť nelze vyloučit holubičí signály vyslané ať již dnes skrze komentář Výboru pro měnovou politiku, nebo během tiskové konference prezidenta NBP Glapinského, která bude ve čtvrtek odpoledne. Dodejme, že zlotý může být také lehce iritován plánovaným hlasováním o důvěře vládě D. Tuska, které se má konat 11. července.



Akcie

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo spíše v pozitivním režimu. Indexy velké trojky zakončily druhé obchodování v tomto týdnu v zelených číslech, kdy nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite. Průmyslový Dow Jones Industrial Average mírně narostl, a to zhruba o 0,5 %. Nejvýraznější růst zaznamenal technologický index Nasdaq Composite, který byl tažen primárně akciemi z polovodičového sektoru, jako jsou Nvidia nebo Broadcom. Ať už Nasdaq Composite anebo Nasdaq 100 vzrostly o cirka 1 %. Průměr S&P 500 i díky technologickým akciím přidal necelé 1 %. Mezi významné pohyby akcií se přidaly akcie Nvidia, které posílily okolo 3 %, tedy obchodování