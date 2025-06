Musk a Trump hledají smír poté, co akcie Tesly prudce klesly, tabák bez dividendy a evropské futures jsou lehce pod nulou

Tabák se dnes obchoduje bez nároku na dividendu. Elon Musk se snaží urovnat napětí s Donaldem Trumpem, které včera vedlo propadu akcií Tesly o 14 %. Obchodní deficit USA v dubnu rekordně klesl, zatímco žádosti o dávky v nezaměstnanosti vzrostly na nejvyšší úroveň od října. Čína a USA obnovují obchodní dialog, Trump čelí právním problémům kvůli deportacím Venezuelanů a zvažuje nové sankce vůči Ukrajině a Rusku. Ruská centrální banka se chystá snížit sazby a Portugalsko na rozdíl od Španělska zvažuje rozšíření programu zlatých víz.



Futures na evropské akciové indexy: DAX -0,1 %, FTSE 100 -0,1 % a Euro Stoxx 50 -0,1 %.



Philip Morris ČR se dnes obchoduje bez nároku na dividendu 1 220 Kč/akcie.



Elon Musk naznačil, že se pokusí zklidnit napětí s Donaldem Trumpem. Server Politico informoval, že asistenti Bílého domu si na dnešek naplánovali hovor s tímto nejbohatším mužem světa. Jejich spor se vyostřil už dříve, když prezident pohrozil ukončením Muskových vládních smluv. Akcie Tesly klesly včera o 14 %.



Obchodní deficit USA se v dubnu snížil nejvíce v historii. Dosud největší propad dovozu ilustruje náhlé ukončení masivního předzásobování zboží některými společnostmi před vyššími cly vyvolanými Trumpovou obchodní válkou. Rozdíl v obchodu se zbožím a službami se podle údajů americké vlády zmenšil o 55,5 % oproti předchozímu měsíci na 61,6 miliardy dolarů, což je nejméně od roku 2023. Mediánový odhad v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy očekával deficit 66 miliard dolarů.



Žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA minulý týden vzrostly na nejvyšší úroveň od října a jde tak o poslední z nedávných signálů zpomalení na trhu práce. Počet prvních žádostí se v týdnu končícím 31. květnem zvýšil na 247 000. Mediánová prognóza v průzkumu Bloombergu mezi ekonomy počítala s 235 000 žádostmi. Nedávná data a průzkumy poukazují na zpomalení ekonomické aktivity a trvalý nárůst žádostí o dávky v nadcházejících týdnech by mohl být známkou toho, že brzy bude propuštěno více Američanů.



Čínský vůdce Si Ťin-pching souhlasil s dalšími obchodními rozhovory s Trumpem poté, co došlo k ústupu od nedávného napětí ohledně vzácných zemin. Si Ťin-pching podle prohlášení čínské vlády pozval Trumpa k návštěvě Číny a Trump na sociálních sítích zveřejnil, že Si Ťin-pchingovi „opětoval“ pozváním k návštěvě USA. Trump později uvedl, že oba vůdci nabídky přijali.



Americký soudce rozhodl, že Trumpova administrativa porušila práva na řádný proces u více než 100 venezuelských mužů a chlapců deportovaných do nechvalně známé věznice v Salvadoru a nyní musí dostat šanci napadnout své vyhoštění. Americký okresní soudce James Boasberg ve Washingtonu shledal, že Venezuelané, které Trump podle zákona o nepřátelích cizinců z roku 1798 považoval za „cizí nepřátele“, měli před odesláním do salvadorské megavěznice v březnu nárok na oznámení a možnost napadnout své vyhoštění. Legalita Trumpova použití tohoto zákona, který obvykle vyžaduje nejprve vyhlášení války, je podrobena kontrole u několika soudů. Vyšetřování agentury Bloomberg a dalších mediálních organizací zjistila, že většina zadržených odvedených americkými bezpečnostními silami neměla žádný trestní rejstřík v USA.



Trump uvedl, že by mohlo být nutné nechat Ukrajinu a Rusko „chvíli bojovat“, než se podaří uzavřít mírovou dohodu, a pohrozil oběma zemím novými sankcemi, pokud dojde k závěru, že konflikt neskončí.



Ruská centrální banka se blíží prvnímu snížení úrokových sazeb za tři roky, když se inflace zmírňuje. Pět ekonomů oslovených agenturou Bloomberg očekává, že Ruská centrální banka dnes sníží klíčovou sazbu alespoň o celý procentní bod.



Necelé dva měsíce poté, co Španělsko zrušilo program zlatých víz kvůli obavám z jejich dopadu na trh s bydlením, zvažuje Portugalsko, zda naopak nezmírní svůj program zlatých víz, který patří mezi nejoblíbenější v Evropě, a ještě více nezatraktivní zvláštní daňový režim pro cizince. Tato projednávaná opatření mají za cíl podpořit zahraniční investice a přilákat globální talenty do portugalské ekonomiky. Ačkoli odmítl uvést podrobnosti, uvedl, že cílem je vylepšit image země jako „investiční destinace“.