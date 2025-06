Trump plánuje další cla, trhy však nepanikaří. Na programu důležitá aukce

Dnešní obchodování negativně poznamenala noční zpráva od amerického prezidenta, který prý plánuje do dvou týdnů oznámit jednostranná cla na desítky obchodních partnerů. Znovu tedy přichází dělostřelecká příprava před jednáními, a to konkrétně před vypršením odkladu na předchozí cla 9.7. Znovu chce Trump nadiktovat podmínky, o kterých se nediskutuje. Ale už to nevypadá, že by mu trh věřil. Trump v minulosti ukázal, že hrozby buď nenaplní, nebo odloží, případně je zmírní, nebo nakonec otočí. A vyjednávat bude.

Dopad na akcie je tedy poměrně malý. V Evropě klesá nejvíc DAX , který ztrácí jedno procento. Na druhém konci FTSE100 stagnuje. Americké futures jsou asi 0,4 pct v záporu. Eurodolar ovšem pokračuje nahoru a obchoduje na 1,1555. Výnosy amerických i evropských dluhopisů klesají o pár bodů, když poptávka po bezpečí přece jen zesílila.

Dostáváme se do paradoxní situace. Co minule Trumpa dotlačilo obrátit, byl hlavně padající dluhopisový trh. Nyní je ale trh v klidu, protože čeká opět otočku v jeho postoji. Takže co pak donutí Trumpa otočit?

Dluhopisy ale nesledují jen Trumpa. Dnes proběhne důležitá aukce 30letého dluhopisu, která naznačí sílu poptávky po americkém dluhu. Během května se poptávka o něco zhoršila a další pokles by byl už vážnějším varováním. Soudě podle vývoje trhu to však vypadá, že jeho většina je přesvědčena o pozitivním výsledku aukce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7611 -0.0602 24.8056 24.6832 CZK/USD 21.4245 -0.6515 21.5605 21.4115 HUF/EUR 400.8900 0.1966 401.4396 398.5191 PLN/EUR 4.2613 0.2147 4.2696 4.2349

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2967 0.3924 8.3016 8.2436 JPY/EUR 166.1275 0.0681 166.2316 165.1177 JPY/USD 143.7230 -0.5491 144.4500 143.6355

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8517 0.4428 0.8520 0.8449 CHF/EUR 0.9414 -0.1172 0.9424 0.9392 NOK/EUR 11.5727 0.0925 11.5899 11.5530 SEK/EUR 10.9537 -0.2858 10.9901 10.9529 USD/EUR 1.1557 0.6024 1.1565 1.1491

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5385 0.0455 1.5439 1.5356 CAD/USD 1.3653 -0.1536 1.3675 1.3645