Páteční nervozita je pryč. Na akciových trzích se po víkendu znovu nakupuje, zatímco ropa padá

Po nervózním pátku, kdy tržní sentiment zasáhly zprávy o útoku Izraele na Írán, dochází k rychlému zklidnění a zlepšení nálady. Investoři se znovu vracejí do rizika, a to zrána opatrně, ale odpoledne s otevřením Ameriky o to víc. Nasdaq stoupá už o více než 1,5 procenta, S&P500 je +1,1 pct. V Evropě jsou DAX nebo CAC40 +0,8 procenta, zatímco AEX a FTSE100 zaostávají se slabším růstem.



Data z čínské ekonomiky dopadla dobře, když ráno ukázala květnové zrychlení maloobchodu slušně nad odhadem, zatímco průmyslová výroba za konsensem svým růstem jen mírně zaostala. Pro obchodování to však nebylo podstatné, neboť se pozornost dál soustředila na Blízký východ. Aktuálně na trhy působí nejvíc zpráva z WSJ, že Írán naznačuje ochotu k obnovení jednání, pokud se USA nezapojí do konfliktu. Pokud se to potvrdí, trhy celou záležitost hodí rychle za hlavu, neboť hlavní riziko - zablokování dodávek ropy z Perského zálivu - dál výrazně klesne.



Dluhopisy jsou na tom dnes smíšeně. Americké výnosy se drží lehce nad pátkem i po odpoledním poklesu. V Evropě výnosy dluhopisů po úvodním nárůstu míří dolů a v mezidenním srovnání vykazují mírný pokles. Eurodolar po pátečním zhoupnutí dolů obnovuje růst a vrací se k 1,1600. Zlatu pokles nervozity nesvědčí a jeho cena klesá o necelé procento. Co se v souvislosti s jakýmkoli neklidem na Blízkém východě vždy sleduje nejvíc, je ropa. Její cena už během pátku značně korigovala úvodní skokový růst, načež dnes míří dál dolů skoro o 4 procenta.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8015 -0.1214 24.8529 24.7773 CZK/USD 21.4000 -0.4674 21.5295 21.3400 HUF/EUR 401.2981 -0.2959 403.0115 400.4876 PLN/EUR 4.2718 -0.0754 4.2739 4.2600

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3208 0.3295 8.3414 8.2804 JPY/EUR 166.9380 0.3836 167.2451 166.3560 JPY/USD 144.0465 0.0219 144.5640 143.6620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8523 0.1557 0.8532 0.8510 CHF/EUR 0.9400 0.3261 0.9422 0.9357 NOK/EUR 11.4842 0.4531 11.4957 11.4229 SEK/EUR 10.9626 0.1672 10.9832 10.9436 USD/EUR 1.1589 0.3585 1.1616 1.1525

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5291 -0.8012 1.5466 1.5263 CAD/USD 1.3558 -0.1991 1.3607 1.3540