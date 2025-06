Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se zhoršuje, uvedly instituty

Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se zhoršuje. Přispívá k tomu sílící ochota domácností spořit, která převažuje nad postupným zlepšováním vyhlídek na příjmy. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnily výzkumné instituty GfK a NIM. Index spotřebitelské důvěry na červenec klesl na minus 20,3 bodu ze zpřesněné hodnoty minus 20 bodů v předchozím měsíci. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali zlepšení indexu, a to na minus 19,3 bodu.



"Po třech nárůstem za sebou utrpělo spotřebitelské klima mírný pokles," uvedl analytik NIM Rolf Bürkl. Primárně to podle něj způsobila zvýšená ochota ke spoření, která je mimo jiné výrazem přetrvávající nejistoty mezi spotřebiteli. Za jeden z faktorů nejistoty označil nepředvídatelnou obchodní politiku Spojených států.



Ochota spořit stoupla o 3,9 bodu na 13,9 bodu a je nejvýše za více než rok. Příjmová očekávání pokračovala čtvrtý měsíc v oživení a stoupla o 2,4 bodu na 12,8 bodu. Podpořily je příznivé mzdové dohody a mírná inflace. Ochota utrácet zůstala téměř beze změny.



Index, který hodnotí ekonomická očekávání, vzrostl o sedm bodů na 20,1 bodu, což je nejvyšší úroveň od vypuknutí války na Ukrajině. Spotřebitelé očekávají oživení díky balíčku stimulačních opatření za 500 miliard eur (12,4 bilionu Kč) pro obranu a infrastrukturu.



Pokud je index nad nulou, naznačuje to meziroční růst soukromé spotřeby. Pod nulou naopak znamená pokles ve srovnání se stejným obdobím loni. Podle GfK změna indikátoru o jeden bod znamená meziroční změnu spotřeby o 0,1 procentního bodu.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta, a německá ekonomika se tak vyhnula recesi. Přední ekonomické instituty letos čekají zvýšení HDP o 0,3 procenta po loňském poklesu o 0,2 procenta. Německá ekonomika zaznamenala v minulých dvou letech pokles.