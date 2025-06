Akcie jsou dnes v klidu, dolar po dalším Trumpovu útoku padá

Včerejší obchodování na Wall Street velký posun nepřineslo, Čína zamířila lehce dolů a Evropa dopoledne naopak většinou mírně roste. Není to ale nic velkého, když nejlepší DAX dnes přidává půl procenta a další indexy se nacházejí jen poblíž včerejšího závěru. Americké futures zatím naznačují start do nové seance pár desetin procenta do plusu.

Z pohledu investora je na tom přesto Evropa lépe, neboť v její prospěch hovoří pohyb měn. Dolar dnes padá na hlavních párech, přičemž jeho kurz vůči euru se dostává nad 1,1700. Důvodem je další útok Donalda Trumpa na Fed. Americký prezident podle WSJ zvažuje jmenování nového šéfa Fedu s předstihem. Nemusí to rovnou znamenat snahu o odvolání J. Powella před koncem jeho mandátu v květnu příštího roku. Nově jmenovaný předseda by ale na sebe logicky strhnul pozornost dopředu hledících trhů, zatímco vliv současného šéfa by klesl. A nelze pochybovat, že by Trump jmenoval někoho silně loajálního a nakloněného výrazně holubičím směrem ve snaze ovládnout i tuto dosud nezávislou instituci.

Centrální banka pod kontrolou politiků bývá cestou do pekel, neboť jejich cíl je jediný - co nejlevnější peníze, resp. co nejvíce peněz v ekonomice a co nejlevnější financování dluhů. Trump je zastánce slabého dolaru, což se mu daří i při stále relativně vysokých sazbách. Až sazby klesnou, dolar přijde o důležitou podporu a americké dluhopisy o zdroj atraktivity. Není proto překvapivé, že trh reaguje oslabením americké měny, které podle nás může pokračovat ještě podstatně dál.

Výnosy dluhopisů dnes míří lehce dolů na obou stranách Atlantiku, když sílí očekávání nižších amerických sazeb. Zlato se spolu se slabším dolarem zvedá k 3350 USD. Na programu dnes jsou revize amerického HDP, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby či týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Vystoupit má i několik zástupců Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7456 0.0177 24.7742 24.7094 CZK/USD 21.1080 -0.5536 21.2315 21.1080 HUF/EUR 400.2111 -0.1800 401.2020 400.1289 PLN/EUR 4.2475 -0.0846 4.2539 4.2436

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.4027 0.4441 8.4042 8.3622 JPY/EUR 168.7410 -0.2922 169.4182 168.5637 JPY/USD 143.9465 -0.8653 145.2490 143.8540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8527 -0.0627 0.8539 0.8516 CHF/EUR 0.9387 0.0512 0.9403 0.9374 NOK/EUR 11.8350 0.1790 11.8413 11.8057 SEK/EUR 11.0595 0.0624 11.0702 11.0259 USD/EUR 1.1722 0.5761 1.1725 1.1656

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5291 -0.4752 1.5366 1.5284 CAD/USD 1.3695 -0.2168 1.3725 1.3693