Rozbřesk: Čeká nás minimálně dočasné období stability sazeb ČNB

Česká národní banka na včerejším zasedání ponechala sazby beze změny na 3,50 % a lehce zostřila jestřábí rétoriku. Nenechává tak nikoho na pochybách, že nás čeká minimálně “dočasné” období stability sazeb a je možné, že k dalšímu snížení už ani dojít nemusí.



Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci zdůraznil, že bankovní rada vnímá rizika a nejistoty spojené s prognózou jako “pro-inflační” - to je posun od minulého zasedání, kdy je vnímala jako “mírně pro-inflační”. K hlavním obavám patří zejména lehce narůstající inflační momentum u služeb (včetně imputovaného nájemného) - guvernér opakovaně zmiňuje, že je sám bedlivě sleduje. Dále je to pak stále zvýšený růst nominálních a reálných mezd, který na těchto úrovních dlouhodobě není konzistentní s plněním 2% inflačního cíle. A v neposlední řadě je to situace na realitním trhu, kde vidíme kombinace rychlého růstu úvěrů i cen s přímým přesahem do inflace. Guvernér tak konstatoval, že se “inflační rizika zvýšila” a zatím není možné sazby dál snižovat.



V bankovní radě na tom panuje pravděpodobně poměrně silná shoda, stejně jako na tom, že úrokové sazby jsou blízko svého dna. Drobná odlišnost je pouze v tom, kde přesně se dno může nacházet. Část členů bankovní rady (například Jan Kubíček) je přesvědčena, že na 3,5 % jsou již sazby na neutrální úrovni a není třeba je snižovat – poukazují především na oživení v úvěrové aktivitě a realitní trh, pro který zjevně sazby příliš restriktivní nejsou.



Druhá část bankovní rady si dovede ještě kosmetický pokles sazeb časem představit (o 25bps na 3,25 %). To však za předpokladu, že v druhé polovině roku zvolní inflace ve službách i dynamika mezd. Jejich argumentem je zejména stále sub-optimální výkon průmyslu, který ekonomiku udržoval pod potenciálem a jeho oživení je aktuálně “těžce zkoušené” celní ofenzivou Donalda Trumpa.



V dodatečně zveřejněném zápise ze zasedání proto budeme sledovat zejména to, jak silné jsou tyto dva lehce rozdílné hlasy uvnitř ČNB. Ostřejší jestřábí rétorika guvernéra naznačuje spíše převahu první skupiny. My jsme aktuálně i vzhledem k lehce pesimističtějšímu výhledu na růst českého HDP stále opatrnými zastánci ještě jednoho snížení sazeb na konečných 3,25 % (v Q4 2025).





*** TRHY ***



Koruna

S ponecháním úrokových sazeb ČNB beze změny a opětovně jestřábí rétorikou včera trh počítal, a tak ani pro korunu nešlo o žádné překvapení, které by ji vytrhlo z letargie. V úzkém pásmu 24,70-24,80 EUR/CZK se tak česká měna může pohybovat i ve zbytku tohoto týdne, kdy je tuzemský makro kalendář již prázdný. Případné impulsy tak mohou přijít především z globálních trhů.



Eurodolar

Eurodolar reagoval negativně na lehkou změnu rétoriky přicházející z vedení americké centrální banky. Šéf Fedu Powell totiž včera v Senátu poprvé zdůraznil možnost dřívějšího snížení sazeb v případě oslabení trhu práce nebo mírného dopadu cel. Červenec je vyloučen, ale do hry vážně vstupuje září. Jemná změna tónu naznačuje asymetrická rizika pro příští týden, kdy budou zveřejněna aktualizovaná americká data včetně ISM a statistiky z trhu práce, přičemž trhy (výnosy amerických dluhopisů ST & americký dolar) budou obzvláště citlivé na slabší čísla.

S ohledem na včerejší Powellovo vystoupení nabývají na důležitosti data z amerického trhu práce, kterými dnes budou pravidelné týdenní žádosti o podporu. Další nárůst by dolar nesl nelibě, přičemž zajímavý bude i výsledek amerického zahraničního obchodu za květen (jak moc bude vidět efekt vyšších cel).



Akcie

Americké akciové indexy včera kolísaly, a nakonec uzavřely bez větších změn. Index S&P 500 se během včerejšího dne přiblížil historickým maximům, ale závěr obchodování přinesl mírné oslabení. Technologický index Nasdaq 100 naopak posílil, a to především díky akciím Nvidie, které dosáhly nového historického maxima. Naopak negativní zprávy přišly od FedExu, který varoval před slabším ziskem, a od General Mills, jehož výhled zklamal kvůli opatrnosti spotřebitelů. Zajímavostí včerejšího dne byl také technický signál na indexu Nasdaq 100, tzv. „zlatý kříž“, kdy 50denní klouzavý průměr překřížil 200denní. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,03 %, Nasdaq 100 +0,21 % a Dow Jones -0,24 %.