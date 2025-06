Pokles americké spotřeby vedl k revizi HDP, Rusku hrozí bankovní krize a futures se zelenají

Spotřebitelské výdaje v USA rostou nejpomaleji od začátku pandemie, což vedlo k revizi růstu HDP na pouhých 0,5 % anualizovaně. Narostl také počet opakovaných žádostí o dávky, a to až na maximum od roku 2021. Washington a Peking uzavřely další obchodní příměří, zatímco ostatní země váhají kvůli nejasnostem ohledně cel. Trumpova administrativa čelí kritice za politizaci očkovacího výboru a dopady na globální zdravotní pomoc. V Rusku hrozí bankovní krize kvůli růstu nesplácených úvěrů. A v Británii soud potvrdil zákaz činnosti pro bývalého šéfa kvůli jeho vazbám na Jeffreye Epsteina. Evropské futures se zelenají.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,8 %.



Výdaje amerických spotřebitelů rostly nejslabším tempem od začátku pandemie Covid-19, a to po prudkému zpomalení výdajů na řadu služeb. Výdaje na služby přispěly k hrubému domácímu produktu v prvních třech měsících roku 0,3procentním bodem, což je nejméně od druhého čtvrtletí roku 2020. To byl prudký pokles z dříve hlášeného nárůstu o 0,79 bodu. Celkové spotřebitelské výdaje vzrostly o 0,5 % namísto dříve hlášených 1,2 %. HDP v prvním čtvrtletí v důsledku toho klesl směrem dolů na revidovaných 0,5 % anualizovaně.



Opakované žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA navíc vzrostly na 1,97 milionu, tj. na nejvyšší úroveň od listopadu 2021, čímž se prodloužil prudký nárůst za poslední měsíc a půl. To signalizuje, že více lidí zůstává déle bez práce. Počet prvních žádostí se však v týdnu končícím 21. června snížil na 236 000, což je méně, než ekonomové očekávali.



USA a Čína finalizovaly obchodní příměří dosažené minulý měsíc, přičemž Peking souhlasil s dodávkami kovů vzácných zemin výměnou za zrušení amerických protiopatření. Ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že Bílý dům má v plánu bezprostředně dosáhnout dohod s 10 hlavními obchodními partnery. Země od Japonska po Indii se zdráhají podepsat dohody bez větší jasnosti ohledně samostatných vývozních cel. Rovněž lídři EU diskutují o své reakci na Trumpův nejnovější obchodní návrh. Velkou otázkou pro ně zůstává, zda mají přijmout asymetrickou dohodu, nebo riskovat eskalaci odvetou.



Zdravotníci kritizují výbor Trumpovy administrativy, který činí rozhodnutí o očkování částečně na základě vyvrácených teorií a studií, které neexistují, poté, co Robert F. Kennedy Jr., Trumpův ministr zdravotnictví a sociálních služeb a skeptik ohledně očkování, nahradil expertní členy poradního výboru pro očkování několika lidmi s velmi netradiční kvalifikací. Odborníci se obávají, že tento vlivný panel zruší svá dřívější rozhodnutí o podpoře kritických očkovacích látek, které ochránily miliony Američanů před nemocemi a smrtí. A nedávné modely Bostonské univerzity ukázaly, že Trumpovo úsilí o uzavření agentury USAID již pravděpodobně vedlo k úmrtím stovek tisíc lidí, většinou dětí a kojenců, kteří se dříve v oblasti kritické lékařské pomoci spoléhali na Ameriku.



Ruští bankovní úředníci varují před rizikem systémové bankovní krize v příštích 12 měsících v důsledku rostoucího počtu firemních a retailových klientů, kteří nebudou moci splácet úvěry. Nedobytné dluhy v rozvahách ruských bank se odhadují na biliony rublů, dlužníci platby odkládají a skutečný rozsah dluhového problému může být maskován oficiálními údaji. Ekonomika čelí zhoršujícímu se výhledu, zpomalení růstu, zrychlující se inflaci a nedostatku pracovních sil, což by mohlo vyvolat otázky ohledně schopnosti kremelského vůdce Vladimira Putina udržet tříletou válku Ruska proti Ukrajině.



Bývalý šéf Jes Staley prohrál právní bitvu o zrušení zákazu působení ve finančním sektoru Spojeného království kvůli svému vztahu se zesnulým pedofilním finančníkem Jeffreym Epsteinem. Londýnský soudce se postavil na stranu Úřadu pro finanční chování (Financial Conduct Authority). „Neprojevil žádnou lítost nad svým jednáním, které vedlo k vyšetřování úřadu,“ uvedl ve svém čtvrtečním rozhodnutí soudce Timothy Herrington.