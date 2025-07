Česko ochromil výpadek proudu, zastavil dopravu i služby, schází se krizový štáb

Česko dnes po poledni ochromil rozsáhlý výpadek elektrického proudu - nejezdily tramvaje, vlaky ani metro, nefungovaly některé závody, obchody, provozovny, benzinové stanice, semafory a další služby závislé na elektřině. Hasiči zachraňovali lidi uvízlé ve výtazích, některé nemocnice fungovaly na záložní zdroje. Takzvaný blackout postihl velkou část Prahy, Středočeský, Ústecký, Liberecký a Olomoucký kraj i východ Čech. Způsobila ho zřejmě technická závada, policie předběžně vyloučila teroristický či kybernetický útok. Odpoledne se začala situace uklidňovat. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS před 15:00 oznámil, že všechny rozvodny přenosové soustavy v Česku jsou znovu v provozu.



Výpadek postihl osm ze 44 rozvoden přenosové soustavy v zemi. Přesnou příčinu potíží zatím energetici neznají. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) kvůli výpadku proudu svolal na 16:00 Ústřední krizový štáb.



"Všechny rozvodny přenosové soustavy jsou uvedeny zpět pod napětí. V tuto chvíli probíhá obnova dodávek elektřiny na úrovni distribuční sítě," uvedl ČEPS kolem 14:50. Přibližně o půl hodiny dříve oznámil také zprovoznění všech rozvoden v Praze.



Podle dosavadních informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) není blackout důsledkem kybernetického útoku. Ani policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) nemají zatím informace o tom, že by za výpadkem proudu stál kybernetický nebo teroristický útok.



Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na síti X uvedl, že péče o pacienty v nemocnicích nebyla ohrožena, v nemocnicích naběhly záložní agregáty. V Praze se záložním zdrojem z velkých zařízení fungovaly tři velké nemocnice, a to Fakultní nemocnice Bulovka, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Do 14:00 se ve všech třech zařízeních dodávky elektřiny obnovily.



Hasiči vyjížděli k osobám uvězněným ve výtazích, měli také velké množství hlášení o kouři z budov kvůli spínání dieselagregátů. "Po dobu výpadku jsme dosud řešili přes 300 událostí jako záchrany osob, technické pomoci a ostatní typy zásahů," informovali hasiči v 15:30. Za velkým počtem případů je podle nich elektronická požární signalizace. "V případě výpadku proudu, který může být jedním z indikátorů začínajícího požáru, je třeba signál prověřit a potvrdit, že jde o planý poplach," dodali.



Problémy byly i na železnici - odpoledne ještě nejezdily vlaky v úsecích Vraňany - Ústí nad Labem - Děčín a Ústí nad Labem - Most. Dopravu na několika dalších tratích se již podařilo obnovit, a to včetně úseků z Prahy. Vlaky ale stále mají velká zpoždění, například na vytížené trati České Budějovice - Praha až kolem hodiny. Hasiči museli z několika spojů evakuovat cestující.



V Praze se na desítky minut zastavilo metro na všech třech trasách, hlavně na pravém břehu města nejezdily ani tramvaje, přerušilo se železniční spojení metropole například s Kolínem či Benešovem. Nejen v centru Prahy některé obchody a restaurace zavřely nebo umožňovaly placení jen v hotovosti.



Kvůli výpadku dodávek elektrického proudu zastavily provoz chemický závod společnosti Orlen Unipetrol v Litvínově na Mostecku a Spolchemie v Ústí nad Labem. "V tuto chvíli je celý litvínovský areál havarijně odstaven, situaci máme pod kontrolou a čekáme na obnovení dodávek elektrického proudu," uvedl mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Nad chemičkou v Litvínově stoupal hustý černý dým, což bylo způsobeno řízeným odstavováním výroby. Při tzv. flérování se chemička zbavuje přes hořáky průmyslových plynů, musí je bezpečnostně spálit na hořácích. Dopad výpadku na petrochemii a rafinerii je podle Kaidla velký.



Výpadek elektřiny zasáhl také téměř celý Liberecký kraj. Hasiči měli v souvislosti s ním skoro 50 výjezdů, v Liberci nejezdily tramvaje. Frýdlantská vodárenská společnost své odběratele vyzvala, aby šetřili vodou. Problémy byly s připojením k internetu.



Středočeští hasiči kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny zasahovali na řadě míst regionu, mimo jiné v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Poděbradech či Kolíně. Potíže byly v dopravě, hasiči vyjížděli k lidem uvězněným ve výtazích.



V Královéhradeckém kraji trval výpadek proudu zhruba půl hodiny. I tam hasiči vyjížděli k lidem uvízlým ve výtazích, zavřely některé obchody a nemocnice přešly na záložní zdroje. Fakultní nemocnice Hradec Králové musela odložit některé operace. Výpadek nebyl plošný, některá místa nezasáhl.



Mohutný výpadek dodávek elektřiny zasáhl v Olomouckém kraji hlavně Šumpersko a Jesenicko. Bez proudu tam zhruba půl hodiny byly desítky tisíc odběratelů včetně úřadů či šumperské nemocnice. Dodávky byly zastaveny také do Litovle na Olomoucku a okolních obcí. Elektřina začala znovu proudit kolem 13:00.



Česko zažilo velké výpadky proudu v únoru 2017, červnu 2022 nebo červnu 2023. Letos v dubnu postihl velký výpadek proudu Pyrenejský poloostrov kvůli přepětí v síti.