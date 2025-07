Konkurence pro Google Chrome. OpenAI brzy vydá svůj vlastní webový prohlížeč

Americký startup OpenAI podniká další krok k posílení své pozice v konkurenčním boji na poli internetového vyhledávání. Společnost v nadcházejících týdnech spustí svůj vlastní webový prohlížeč s umělou inteligencí, informovala ve středu s odvoláním na tři zdroje agentura Reuters. Dominantnímu hráči na trhu Alphabet a jeho Chrome tak může vzniknout nová konkurence.

ChatGPT využívá 400 milionů aktivních uživatelů týdně. Pokud by se tito lidé přeorientovali také na připravovaný prohlížeč od OpenAI, vyvinulo by to tlak na , pro který je Chrome důležitým pilířem jeho reklamního byznysu, když tvoří téměř tři čtvrtiny celkových příjmů v této oblasti.

Podle zdrojů Reuters, které si přály zůstat v anonymitě, je prohlížeč od OpenAI navržen tak, že místo klikání na webové stránky by některé uživatelské interakce zůstaly v nativním chatovacím rozhraní podobném ChatGPT. Širší strategie firmy je pak taková, že prohlížeč má za cíl propojit její služby s osobním i pracovním životem spotřebitelů.

Webový prohlížeč má konkrétně umožnit přímou integraci AI agentů, jako je například Operator, do prohlížení webu. Přístup k webové aktivitě uživatele by tak z prohlížeče učinil ideální platformu pro AI agenty, kteří by mohli provádět různé úkony za uživatele (rezervace, vyplňování formulářů apod.).

Dominantní Chrome používá více než tři miliardy lidí a jeho podíl na celosvětovém trhu s prohlížeči činí více než dvě třetiny, uvedla webová analytická firma StatCounter. Druhý Safari od Applu má „jen“ 16procentní podíl.

OpenAI není prvním startupem v oblasti AI, který vydá svůj vlastní webový prohlížeč s integrovaným AI asistentem. Ve středu už tak učinila společnost Perplexity, jež spustila prohlížeč Comet.