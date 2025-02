Perly týdne: Google černou skříňkou, na trhu namístě určitá rezervovanost

Gene Munster z Deepwater Asset Management míní, že velké technologie budou dál investovat značné částky do umělé inteligence, ale přetrvává otázka ohledně jejich návratnosti. připomíná mimořádnou návratnost evropských akcií a WSJ poukazuje na to, že Elon Musk se při reformách americké vlády zatím řídí podobnými principy jako ve Twitteru.



Chuť prodávat: Strategička Ritholtz Wealth Management Callie Cox uvedla na Yahoo Finance, že na americkém akciovém trhu je nyní znatelná i chuť prodávat. Je to pochopitelné s ohledem na to, jak velký dopad mohou mít nově zaváděná cla. Na druhou stranu ale bude ještě nějakou dobu trvat, než cla skutečně vejdou v platnost. Tok nových informací je v této oblasti velmi intenzivní. Nyní je ale dobré počítat s tím, že zavedena budou.



Cox míní, že pro současný vývoj neexistuje historický precedens, události roku 2018 a tehdejší zavádění cel byly totiž výrazně umírněnější. V tuhle chvíli přitom expertka nevnímá, že by se hovořilo i o clech na evropské země. Trhy mimo USA tak stále nejsou nijak zvlášť populární, ale ty evropské by při současné situaci mohly být zajímavé. Cox dodala, že cla budou mít pravděpodobně největší dopad na automobilky a společnosti ve výrobě a prodeji potravin.



Strategička pokračovala s tím, že na jednu stranu může existovat pokušení čekat, zda se nakonec celý vývoj promítne do zisků obchodovaných firem. Na stranu druhou je ale podle ní přece jen namístě už nyní určitá rezervovanost. Jistá si není ani tím, zda si dobře povedou vládní dluhopisy. Momentálně nijak výrazně nereagují, i když nejistota na straně inflace a politiky Fedu může růst.





Černá skříňka ? Gene Munster z Deepwater Asset Management hovořil na CNBC o poklesu akcií Alphabetu, který nastal po zveřejnění posledních čtvrtletních výsledků firmy. Podle investora šlo zejména o reakci na informace týkající se cloudu, ale jde o reakci přehnanou. Ve vyhledávání si firma totiž vede dobře (viz následující graf s příjmy z této oblasti). A zatím se nepotvrzuje, že by generativní umělá inteligence představovala v této oblasti konkurenci.



Munster tedy míní, že trh na výsledky reagoval příliš citlivě. K investičním výdajům této firmy a dalších velkých technologických firem pak řekl, že podle něj budou ještě nějakou dobu vydávat velké částky. Tomuto tématu se věnuje i , který v následujícím grafu shrnuje plány všech velkých technologických společností. Ty by tedy dohromady měly v letošním roce investovat 270 miliard dolarů a v roce příštím 306 miliard dolarů:





Zdroj: X



Munster hovořil o tom, že Alphabet generuje vysoký tok hotovosti a má potřebné zdroje na investice. Investoři se ale budou zajímat i o to, zda tyto investice budou generovat odpovídající návratnost. Munster věří, že ano, ale nyní nelze mít v této oblasti jistotu a návratnost investic do umělé inteligence tak bude jedním z přetrvávajících témat na trhu. Letošní rok by měl v oblasti AI přinést významné inovace, pro je stále výzvou rozvoj a využívání umělé inteligence tak, aby nekanibalizovala jeho tradiční vyhledávání.



V rozhovoru, který CNBC poskytl Mark Mahaney z ISI, zaznělo, že „Meta může hodně investovat, protože vykazuje dobrou návratnost investic.“ Kdy bude něco takového patrné u Googlu? Na tuto otázku investor odpověděl, že u obou společností návratnost investovaného kapitálu v posledních dvou letech roste a je podobná. Jenže do hry vstupuje „marketing“ v tom smyslu, že Meta jasně říkala, kolik bude investovat a lidé tak nebyli z jejích čísel překvapení. Naopak „byl vždy černou skříňkou“.



Podle Mahaneyho tedy s investory lépe komunikuje Meta, ale prostor pro růst valuací může být naopak u druhé firmy. Ani tato akcie však není bez rizik. Investor zmínil hlavně spekulace o rozdělení a restrukturalizaci společnosti jako výsledek tlaku ze strany vlády. K tomu podle experta nejistotu stále živí diskuse, jak bude tradiční vyhledávání ovlivněno umělou inteligencí a jak si v oblasti AI povede sám . Navíc u této společnosti není patrná taková nákladová efektivita, o jakou se snaží třeba Meta, jejíž šéf slíbil, že právě náklady a jejich snižování budou jednou z priorit. Na druhou stranu to ovšem znamená, že má „potenciál udělat stejnou věc, zatím tak neučinil.“



To vše se promítá do relativně nižších valuací akcií Googlu a podle experta nastává pokrok na straně jednání s Ministerstvem spravedlnosti ohledně restrukturalizace firmy. A umělá inteligence jeho podnikání ve skutečnosti prospívá, včetně Youtube. Firma tak nyní hlavně potřebuje dosáhnout lepších čísel v oblasti cloudu, kde se podle ní projevila přechodná omezení na straně kapacit. Pokud je to pravda, firma by mohla v příštím roce vykázat lepší růst výnosů a valuace by se mohly zvednout z úrovní kolem 21násobku tržeb na 25násobek tržeb. Tedy na současné úrovně poměrů cen k ziskům pozorované u Mety.





Musk získává momentum: Když Elon Musk převzal Twitter, okamžitě se zaměřil na jeho hlavní pilíře, které se týkaly výdajů, lidských zdrojů či jiných oblastí. Na CNBC to uvedl Tim Higgins z Wall Street Journal v souvislosti s úvahami o tom, jak bude Musk jednat ve snaze zefektivnit americký vládní sektor. Podle experta tedy Twitter ukazuje, jak podnikatel v podobných situacích jedná, bude se to týkat i jeho role vůči vládním institucím. Jeho dosavadní kroky to potvrzují, snaží se od základu pochopit, jak co funguje.



Higgins míní, že jedním z hlavních manažerských principů šéfa Tesly je „momentum“. Tedy snaha o udržení vysokého tempa změn. Voliči Donalda Trumpa přitom podle experta chtějí, aby Musk ve vládním sektoru jednal podobně jako v případě Twitteru. Musk zatím „jedná tak rychle, že opozice s ním ztratila krok,“ a získává tím zmíněné momentum. Dalším významným rysem jeho manažerského stylu je hluboké přesvědčení, že má pravdu. Platí to od cest na Mars až po posun světa od spalovacích motorů k elektrickým.





Sedmička technologií za evropskými bankami: Podle jsou v centru pozornosti investorů zejména americké technologické akcie. Ovšem během posledních let to není jediná skupina aktiv, která si prošla výrazným posílením. Jak ukazuje graf, další jsou třeba evropské banky. Ty si sáhly na lokální dno v polovině roku 2022 a od té doby trendově rostou, ve srovnání s lednem roku 2022 jsou nyní o více než 80 % výš, zatímco skupina sedmi amerických technologických akcií se nachází zhruba na 50% ziscích:





Zdroj: X