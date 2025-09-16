ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla

Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla. V úterý to uvedl hospodářský institut ZEW, jehož index důvěry se zvýšil na 37,3 bodu ze srpnové hodnoty 34,7 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters naopak odhadovali, že hodnota indexu klesne, a to na 26,3 bodu.
"Stále jsou tady značná rizika, nadále panuje nejistota ohledně americké celní politiky a německého 'podzimu reforem'," uvedl předseda ZEW Achim Wambach.
Spojené státy na základě dohody s Evropskou unií zavedly v srpnu patnáctiprocentní cla na dovoz zboží z EU. Německo je přitom exportně orientovanou ekonomikou a Spojené státy jsou jeho největším obchodním partnerem. Kancléř Friedrich Merz před časem avizoval podzim velkých reforem. Zasáhnout chce především do sociálního systému a přijmout hodlá i některé hospodářské reformy.
Hodnocení současné hospodářské situace je podle ZEW nadále v minusu. Index dokonce dál klesl, a to více, než se čekalo: z minus 68,6 bodu v srpnu na minus 76,4 bodu.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. V letošním prvním čtvrtletí německé hospodářství ještě vykazovalo růst - podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat o 0,3 procenta. Ve druhém čtvrtletí se ale HDP snížil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta.
Přední německé ekonomické instituty očekávají, že letos německé hospodářství vykáže růst o 0,1 až 0,2 procenta. Na příští rok předpovídají zrychlení tempa růstu na 1,1 až 1,7 procenta.