Detail - články
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo

12.08.2025 11:47
Autor: ČTK

Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo. Uvedl to dnes hospodářský institut ZEW, jehož index důvěry se snížil na 34,7 bodu z červencových 52,7 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hodnota indexu klesne na 39,8 bodu.

"Odborníci na finanční trhy jsou zklamáni z oznámené obchodní dohody EU-USA," uvedl předseda ZEW Achim Wambach. Spojené státy minulý týden zavedly cla na dovoz z Evropské unie, která nemají překračovat patnáctiprocentní sazbu - s výjimkou hliníku a oceli, na něž zatím nadále platí sazba 50 procent. Na 15 procent se snížilo i clo na dovoz aut a jejich dílů z EU.

Podle Wambacha je pokles důvěry investorů spojen i se slabým výkonem německé ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) se v období od začátku dubna do konce června proti předchozím třem měsícům snížil o 0,1 procenta. V prvním čtvrtletí německá ekonomika vykázala růst o 0,3 procenta, což souviselo se snahou amerických firem předzásobit se před zavedením cel.

Hodnocení současné hospodářské situace je podle ZEW nadále v minusu. Index dokonce dál klesl - z minus 59,5 bodu v červenci na minus 68,6 bodu.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles, avšak poslední prognózy předních ekonomických institutů očekávají, že letos ekonomika vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta.


