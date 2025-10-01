Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

01.10.2025 11:45
Autor: Redakce, Patria.cz

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO: 27437558

Společnost ASOLERO SICAV, a.s. zveřejňuje Pololetní finanční zprávu od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025.

Více informací zde.

(komerční sdělení)
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2025
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  
16:51Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách
16:49Jan Drahota se přesouvá do čela dozorčí rady skupiny Colt CZ Group. Nového CEO zvolí představenstvo ze svých členů
14:55Téměř celosvětový akciový optimismus a globální ekonomika mírně pod potenciálem
14:24Schodek rozpočtu v září klesl na 153,9 miliardy, je nejnižší za šest let
13:29Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce  
13:01Inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta
12:05Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
9:37Jaromír Šindel: Mírnější oživení disponibilního příjmu stačilo na silnější spotřebu i vyšší úspory, ale ne na dražší nemovitosti
9:21AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět