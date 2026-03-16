ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu

ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu

16.03.2026 8:43
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČNB podle analytiků ponechá ve čtvrtek sazby beze změny, zatímco domácím trhem rezonují výroky minoritního akcionáře ČEZ Pavla Tykače, který zpochybňuje reálnost státního převzetí a tvrdí, že management firmu dlouhodobě podhodnocuje. Na globální scéně dál dominuje eskalující konflikt v Íránu. USA tlačí na spojence, aby se zapojili do zabezpečení Hormuzského průlivu a mluví o ukončení války v řádu týnů. Mezitím Čína překvapila silnými makrodaty a na evropském bankovním trhu vzbudil pozornost krok UniCreditu, který podal oficiální nabídku na převzetí Commerzbank.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,5 % a Nasdaq 100 mini +0,5 %.

Podle průzkumu analytiků ČNB očekává, že ve čtvrtek ponechá úrokové sazby beze změny, když dopad konfliktu na Blízkém východě na ekonomiku je omezený.

Významný menšinový akcionář ČEZ, P. Tykač, říká, že se nedomnívá, že by stát mohl ČEZ převzít. Podle něj, pokud by to vláda myslela vážně, „mohl být proces dokončen do léta“. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček naopak nedávno uvedl, že celá transakce bude dokončena do roku 2027, což Tykače vede k domněnce, že v současné době neexistuje žádný konkrétní plán na převzetí. P. Tykač zároveň uvedl, že finanční výhledy ČEZ (včetně roku 2026) jsou vedením opakovaně podhodnocovány.

UBS opakuje doporučení na VIG „Koupit“ a snížila cílovou cenu na 70,5 EUR (vs 72,5 EUR).

Vzhledem k tomu, že americko-izraelská válka proti Íránu vstupuje do svého třetího týdne, čelí Trump tlaku na ukončení konfliktu uprostřed rostoucích cen ropy a neochoty Evropy připojit se k jeho koalici, když americký prezident neustále měnil vysvětlení cílů války a řekl lídrům G7, že chce, aby brzy skončil, a zároveň požaduje, aby spojenci pomohli znovu otevřít Hormuzský průliv. Írán pokračuje v každodenních raketových a dronových útocích navzdory americkým tvrzením o vítězství a teheránští představitelé věří, že Trumpa přežijí.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „požaduje“, aby ostatní země přispěly k obraně Hormuzského průlivu, který je fakticky stále uzavřen pro ropné tankery. Řekl, že USA vedou jednání s „asi sedmi“ zeměmi o zapojení do společné obrany, ale odmítl specifikovat, s kým Amerika jedná. V rozhovoru pro Financial Times pohrozil, že odloží svůj summit se Si Ťin-pchingem, pokud Peking průliv nepomůže zajistit. Jižní Korea uvedla, že chce pečlivě přezkoumat, zda se podílet na spolupráci se Spojenými státy na zabezpečení této vodní cesty. Také členské státy Evropské unie prodiskutují, co může evropská strana udělat pro to, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený pro mezinárodní lodní dopravu, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

Dubaj uvedla, že některé lety na jejím mezinárodním letišti se postupně obnovují poté, co dřívější útok dronu způsobil požár v nedaleké palivové nádrži. Společnost Emirates uvedla, že po 10. hodině místního času očekává omezený letový řád.

Klíčové ekonomické ukazatele Číny dopadly lépe, než se na začátku roku předpokládalo, což naznačuje, že se dynamika zlepšovala, než válka v Íránu narušila vyhlídky globálního růstu. Průmyslová produkce za leden-únor vzrostla o 6,3 % oproti loňskému roku, což je nejrychlejší růst od září. Maloobchodní tržby více než ztrojnásobily prosincový zisk, zatímco investice do fixních aktiv se nečekaně zvýšily.

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit Commerzbank, když podala oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky. Italská banka nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, tedy 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii Commerzbank. UniCredit je největším akcionářem Commerzbank. Podíl v ní stále navyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.


Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl
13.03.2026 11:54
Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl
Adobe ve fiskálním prvním čtvrtletí dosáhlo standardních výsledků. Žád...
Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
13.03.2026 15:06
Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
V době geopolitického napětí, které je v posledních týdnech kvůli válc...
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
13.03.2026 15:35
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v ...
Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD
13.03.2026 21:02
Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD
Hlavní index na Wall Street klesly, přičemž indexy S&P a Dow Jones z...


16.03.2026
9:41Komerční banka, a.s.: Oznámení o změně Tier 2 kapitálu
8:57UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank
8:49Rozbřesk: Centrální bankéři neřeknou nic, protože za dané situace skutečně „nikdo nic neví“
8:43ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu  
5:50Fidelity: Konec éry 60/40? Vyšší volatilita a fragmentace nutí investory přehodnotit konstrukci portfolia
15.03.2026
8:37Víkendář: Kdyby bylo k dispozici více kaučuku, mohla skončit válka dříve?
14.03.2026
9:09Víkendář: Když chybí strategická surovina – jak vznikl a co vše způsobil nedostatek kaučuku
13.03.2026
21:02Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD  
17:11O býcích a medvědech v následujících letech
16:52NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o změně složení dozorčí rady společnosti
16:04EIB: V oblasti AI drží Evropa krok s USA, jedním z největších problémů je bydlení
15:35Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
15:06Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
13:50Perly týdne: Vyšší ceny ropy nahrávají americkým akciím, blíží se ale medvědí trh
11:54Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl  
11:16Kdy uvidíme dopady drahé ropy? Je třeba sledovat data i výnosy  
10:23Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu  
9:40ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Jan Kalina odstoupil z představenstva ČEZ
8:45Rozbřesk: Český průmysl na začátku roku zklamal. Jak moc bude bolet „íránský šok“?
8:40Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích  

