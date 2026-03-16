ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu

ČNB podle analytiků ponechá ve čtvrtek sazby beze změny, zatímco domácím trhem rezonují výroky minoritního akcionáře Pavla Tykače, který zpochybňuje reálnost státního převzetí a tvrdí, že management firmu dlouhodobě podhodnocuje. Na globální scéně dál dominuje eskalující konflikt v Íránu. USA tlačí na spojence, aby se zapojili do zabezpečení Hormuzského průlivu a mluví o ukončení války v řádu týnů. Mezitím Čína překvapila silnými makrodaty a na evropském bankovním trhu vzbudil pozornost krok UniCreditu, který podal oficiální nabídku na převzetí .
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,5 % a Nasdaq 100 mini +0,5 %.
Podle průzkumu analytiků ČNB očekává, že ve čtvrtek ponechá úrokové sazby beze změny, když dopad konfliktu na Blízkém východě na ekonomiku je omezený.
Významný menšinový akcionář , P. Tykač, říká, že se nedomnívá, že by stát mohl převzít. Podle něj, pokud by to vláda myslela vážně, „mohl být proces dokončen do léta“. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček naopak nedávno uvedl, že celá transakce bude dokončena do roku 2027, což Tykače vede k domněnce, že v současné době neexistuje žádný konkrétní plán na převzetí. P. Tykač zároveň uvedl, že finanční výhledy (včetně roku 2026) jsou vedením opakovaně podhodnocovány.
UBS opakuje doporučení na „Koupit“ a snížila cílovou cenu na 70,5 EUR (vs 72,5 EUR).
Vzhledem k tomu, že americko-izraelská válka proti Íránu vstupuje do svého třetího týdne, čelí Trump tlaku na ukončení konfliktu uprostřed rostoucích cen ropy a neochoty Evropy připojit se k jeho koalici, když americký prezident neustále měnil vysvětlení cílů války a řekl lídrům G7, že chce, aby brzy skončil, a zároveň požaduje, aby spojenci pomohli znovu otevřít Hormuzský průliv. Írán pokračuje v každodenních raketových a dronových útocích navzdory americkým tvrzením o vítězství a teheránští představitelé věří, že Trumpa přežijí.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „požaduje“, aby ostatní země přispěly k obraně Hormuzského průlivu, který je fakticky stále uzavřen pro ropné tankery. Řekl, že USA vedou jednání s „asi sedmi“ zeměmi o zapojení do společné obrany, ale odmítl specifikovat, s kým Amerika jedná. V rozhovoru pro Financial Times pohrozil, že odloží svůj summit se Si Ťin-pchingem, pokud Peking průliv nepomůže zajistit. Jižní Korea uvedla, že chce pečlivě přezkoumat, zda se podílet na spolupráci se Spojenými státy na zabezpečení této vodní cesty. Také členské státy Evropské unie prodiskutují, co může evropská strana udělat pro to, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený pro mezinárodní lodní dopravu, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Dubaj uvedla, že některé lety na jejím mezinárodním letišti se postupně obnovují poté, co dřívější útok dronu způsobil požár v nedaleké palivové nádrži. Společnost Emirates uvedla, že po 10. hodině místního času očekává omezený letový řád.
Klíčové ekonomické ukazatele Číny dopadly lépe, než se na začátku roku předpokládalo, což naznačuje, že se dynamika zlepšovala, než válka v Íránu narušila vyhlídky globálního růstu. Průmyslová produkce za leden-únor vzrostla o 6,3 % oproti loňskému roku, což je nejrychlejší růst od září. Maloobchodní tržby více než ztrojnásobily prosincový zisk, zatímco investice do fixních aktiv se nečekaně zvýšily.
Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit , když podala oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky. Italská banka nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, tedy 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii . UniCredit je největším akcionářem . Podíl v ní stále navyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.