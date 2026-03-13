Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl

13.03.2026 15:35
Autor: ČTK

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou dnes zveřejnili statistici tamního ministerstva práce. Ve srovnání s prvním odhadem zveřejněným v únoru je růst hrubého domácího produktu (HDP) poloviční.

Zpřesněná hodnota zůstala také za očekáváním ekonomů, kteří v průměru předpokládali, že se proti únorovému odhadu nezmění.

Na čtvrté čtvrtletí připadlo loňských 43 dní platební neschopnosti federální vlády, takzvaného shutdownu. Kvůli zablokovanému financování v Kongresu fungoval federální aparát v nouzovém režimu.

V důsledku zablokovaného financování byly některé federální vládní agentury uzavřeny a část zaměstnanců byla od 1. října do 12. listopadu 2025 poslána na nucenou dovolenou. Úplné dopady částečného zastavení činnosti federální vlády na odhady za čtvrté čtvrtletí nelze kvantifikovat, uvedli statistici. "Jsou zahrnuty v běžných zdrojových datech, z nichž odhady vycházejí, a nelze je samostatně identifikovat," dodali.

Vládní Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) nicméně odhadl dopady snížení objemu pracovních služeb poskytovaných federálními zaměstnanci. Podle BEA snížení služeb poskytovaných vládou snížilo reálný růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí přibližně o jeden procentní bod.

Za celý loňský rok americká ekonomika vykázala růst o 2,1 procenta. Proti předchozímu odhadu statistici celoroční růst zpřesnili o 0,1 procentního bodu dolů. Růst HDP zpomalil z 2,8 procenta v roce 2024. K růstu přispěly hlavně výdaje spotřebitelů a investice.

 

Kashkari: Inflace a trh práce jsou nyní ve svém vlivu na monetární politiku v rovnováze. Uvidí se, co udělá konflikt a ceny ropy
11.03.2026 6:07
Kashkari: Inflace a trh práce jsou nyní ve svém vlivu na monetární politiku v rovnováze. Uvidí se, co udělá konflikt a ceny ropy
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari v rozhovoru pro Bloomberg u...
Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla
11.03.2026 14:00
Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla
Data o spotřebitelských cenách v zámoří nepřekvapila. Celkový index s...
O (ne)kopírování inflace sedmdesátých let
12.03.2026 15:12
O (ne)kopírování inflace sedmdesátých let
Deutsche Bank ukazuje, že již řadu let vývoj inflace v USA zajímavě k...


Aktuální komentáře
13.03.2026
17:11O býcích a medvědech v následujících letech
16:52NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o změně složení dozorčí rady společnosti
16:04EIB: V oblasti AI drží Evropa krok s USA, jedním z největších problémů je bydlení
15:35Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
15:06Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
13:50Perly týdne: Vyšší ceny ropy nahrávají americkým akciím, blíží se ale medvědí trh
11:54Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl  
11:16Kdy uvidíme dopady drahé ropy? Je třeba sledovat data i výnosy  
10:23Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu  
9:40ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Jan Kalina odstoupil z představenstva ČEZ
8:45Rozbřesk: Český průmysl na začátku roku zklamal. Jak moc bude bolet „íránský šok“?
8:40Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích  
6:03Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby
12.03.2026
16:22Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
15:54Německé RWE klesl hrubý provozní zisk o deset procent, chystá investici v USA
15:28Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy
15:12O (ne)kopírování inflace sedmdesátých let
13:25Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022
11:32Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu  
11:30IEA: Válka s Íránem způsobila největší narušení dodávek ropy v historii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Deflátor PCE, y/y
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
15:00USA - Nově otevřená prac. místa
