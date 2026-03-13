Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD

Hlavní index na Wall Street klesly, přičemž indexy S&P a Dow Jones zaznamenaly třídenní sérii ztrát. Íránský konflikt nevykazuje žádné známky konce a zhoršuje tím náladu na trzích. Prezident Donald Trump prohlásil, že Washington „zcela ničí“ íránskou armádu a ekonomiku. Trump také řekl lídrům G7, že se Írán „chystá vzdát“, uvedla agentura Axios s odvoláním na tři úředníky ze zemí G7, kteří byli o hovoru informováni. Analytici společnosti Vital Knowledge však zlehčovali význam zprávy pro trhy a naznačili, že Teherán neprojevuje ochotu kapitulovat. Zejména nový íránský nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí prohlásil, že kritická vodní cesta Hormuzským průlivem, kudy proudí pětina světové ropy, zůstane uzavřená. Ačkoli se zdá, že USA a Izrael ve svém společném tažení získaly vojenskou dominanci, někteří analytici naznačují, že se Teherán může snažit útoku odolat omezením lodních toků přes průliv. Aby se vyrovnalo s íránským vlivem, americké ministerstvo financí uvedlo, že dovolí zemím nakupovat sankcionovanou ruskou ropu do 11. dubna. Ministr financí Scott Bessent rovněž poznamenal, že USA plánují, že námořnictvo poskytne doprovod obchodním lodím proplouvajícím průlivem. Americký ministr obrany Pete Hegseth novinářům řekl, že bylo zasaženo přes 15 000 nepřátelských cílů a že pátek bude „opět dnem s nejvyšším počtem úderů“. Hegseth také uvedl, že situace v Hormuzském průlivu je „něčím, s čím se potýkáme“.
Vyhlídka vleklého konfliktu, který by zachvátil velkou část hlavního regionu produkujícího ropu na Blízkém východě, poslala ceny ropy Brent nad 100 dolarů za barel. Globální benchmark v jednu chvíli vystoupal až na téměř 120 dolarů za barel, než později krátce klesl pod 90 dolarů za barel. V současné době investoři na opčním trhu kladou šanci jedna ku pěti, že cena ropy Brent dosáhne za tři měsíce 100 dolarů za barel nebo vyšší.
Páteční ekonomický kalendář byl poměrně nabitý, s aktualizacemi o hospodářském růstu a inflaci. Podle revidovaného odhadu Úřadu pro ekonomické analýzy vzrostl reálný hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2025 ročním tempem 0,7 %, což je velká revize oproti růstu 1,4 % v prvním odhadu. Samostatně se lednový index cen jádrových výdajů na osobní spotřebu – všeobecně považovaný za preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému – v lednu meziměsíčně zvýšil o 0,4 %, což odpovídá konsensu. Meziročně jádro PCE vzrostlo o 3,1 %, což rovněž odpovídá odhadům a zůstává výrazně nad 2% inflačním cílem Fedu. Údaje PCE přicházejí po zveřejnění únorové zprávy o indexu spotřebitelských cen začátkem tohoto týdne. Důležité je, že oba ukazatele inflace nezahrnují dopady války v Íránu, která začala sérií amerických a izraelských leteckých úderů na Írán koncem února. Výhled inflace se od vypuknutí bojů zhoršil. Krátce po zahájení obchodování další vládní údaje ukázaly, že lednový počet volných pracovních míst dosáhl 6,946 milionu, což je více než očekávaných 6,750 milionu, ale mírně méně než v prosinci 2025. Tento údaj podtrhl trend nízkého propouštění a nízkého náboru na americkém trhu práce.
Akcie klesla o 7,8 % poté, co tato softwarová společnost oznámila, že její generální ředitel Shantanu Narayen, který na pozici generálního ředitele odstoupil po osmnácti letech, odstoupí a že její představenstvo zahájilo hledání nástupce. Pod Narayenovým vedením roční tržby společnosti prudce vzrostly z 3,58 miliardy dolarů na masivních 23,77 miliardy dolarů, ačkoliv skupina v poslední době čelí otázkám ohledně narušení provozu způsobeného novými nástroji vylepšenými umělou inteligencí. Společnost se sídlem v San Jose v Kalifornii, která je známá svým portfoliem softwarových produktů, jako je editor obrázků Photoshop a tvůrce filmů Premiere Pro, však i tak oznámila čtvrtletní překonání hospodářských výsledků a vydala výhled za aktuální čtvrtletí, který byl do značné míry nad očekáváním.