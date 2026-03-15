Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Kdyby bylo k dispozici více kaučuku, mohla skončit válka dříve?

15.03.2026 8:37
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist připomíná období, kdy Spojené státy postihl nedostatek kaučuku. Ten představoval strategickou surovinu a země se snažila situaci řešit řadou způsobů, protože doléhala na mnoho oblastí (viz i včerejší Víkendář). Proběhly pokusy o nalezení a pěstování alternativ, ale to nebylo zdaleka jediné. A tento příběh může být relevantní i z hlediska dnešních snah o zajištění strategických surovin a zdrojů.

Taylor píše, že USA se od roku 1939 snažily vybudovat větší zásoby kaučuku, ale do roku 1942 se celkové zásoby rovnaly zhruba roční spotřebě této komodity. „Jedním z problémů bylo, že mocní ve Washingtonu, D.C. trvali na tom, aby se dovážený kaučuk přepravoval lodí z Dálného východu do New Yorku přes Panamský průplav. Nechtěli, aby se vykládal v San Franciscu a přes USA se přepravoval vlakem. Doprava lodí až do New Yorku byla o něco levnější než vlaková, ale ne tak rychlá. Zvyšování zásob kaučuku bylo v důsledku toho pomalejší.“

Politici ve Washingtonu také až do února 1941 považovali výzkum syntetického kaučuku za příliš nákladnou věc. Následně vytvořený program výroby syntetického kaučuku byl ve většině textů o druhé světové válce „nekriticky oslavován“. Alexander J. Field, z jehož textu Taylor čerpá, k tomu uvádí: „Výroba syntetického kaučuku neukončila kaučukový hladomor. Syntetický kaučuk se musel při výrobě téměř všech produktů mísit s tím přírodním a v některých případech se vůbec nedal použít.“ Nakonec však „americká vláda v poválečné době „položila základy pro komerčně úspěšný průmysl výroby syntetického kaučuku“. Ten jako hlavní surovinu používal ropu, i když během rozvoje této výroby mohly v určitých ohledech existovat lepší alternativy.

Taylor ještě připomíná, že Eisenhower po návštěvě Mexika doporučoval podporu pěstování guayule, která mohla sloužit jako náhrada za kaučukovník, jemuž se v amerických podmínkách nedařilo. „Kdyby bylo Eisenhowerovo doporučení schváleno už v roce 1930, nebo pokud by se americké zásoby kaučuku zvyšovaly rychleji, pak by syntetický kaučuk k vítězství ve druhé světové válce nebyl potřeba. A pokud by se výroba syntetického kaučuku od začátku prováděla na bázi alkoholu, mohla se rozšířit rychleji. Kdyby pak bylo celkově k dispozici více kaučuku, válka mohla skončit dříve.“

Širší ponaučení se podle Taylora dá shrnout tak, že „seriózní diskuse o kritických dovážených zdrojích by nikdy neměla být prováděna na poslední chvíli“. Taková diskuse navíc musí odolat tlaku domácích společností, které mají finanční zájem na určitých rozhodnutích a politice. Field tvrdí i následující: „V roce 1945 Rada pro válečnou výrobu předpověděla, že v případě invaze do Japonska by USA v roce 1946 plně vyčerpaly zásoby přírodního kaučuku. Mimo jiné by pak USA nebyly schopny vyrábět letecké pneumatiky.“ A Taylor dodává: „Tato skutečnost jistě sehrála roli v rozhodnutí použít atomovou bombu.“



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět