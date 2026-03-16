Fidelity: Konec éry 60/40? Vyšší volatilita a fragmentace nutí investory přehodnotit konstrukci portfolia

Tradiční portfolio 60/40 prochází zatěžkávací zkouškou. Rostoucí makroekonomická volatilita, změna korelace mezi akciemi a dluhopisy a narůstající geoekonomická fragmentace zpochybňují jeho spolehlivost jako univerzálního investičního řešení. Ukazuje se, že diverzifikace dnes znamená více než jen kombinaci dvou tříd aktiv. Investoři proto stále častěji hledají širší a flexibilnější přístup, který kombinuje různé zdroje výnosů, aktivní správu, alternativní strategie i nástroje typu ETF.
Po desetiletí představovalo tradiční portfolio 60/40 jednoduchý koncept se dvěma hlavními pilíři: 1) akciemi, jako hlavním zdrojem dlouhodobého růstu, a 2) vysoce kvalitními dluhopisy jako defenzivní složkou, která tlumí ztráty v obdobích výprodejů rizikových aktiv.
Druhý pilíř fungoval obzvlášť dobře v letech 2000–2020, kdy výnosy akcií a státních dluhopisů byly často negativně korelované. Dnes se však nacházíme v prostředí, kde se inflace stala významnějším faktorem makroekonomického vývoje a korelace mezi výnosy akcií a dluhopisů je mnohem volatilnější. To znamená, že durace již není tak spolehlivým zajištěním proti akciovému riziku. Současně geoekonomická fragmentace mění investiční příležitosti. Kombinace změn v obchodě a dodavatelských řetězcích, aktivnější průmyslová politika a geopolitická rizika vedou k větším rozdílům mezi regiony, sektory i strukturou cash flow firem.
Pro konstrukci portfolia tyto změny potvrzují zásadní poselství: diverzifikace již neznamená vlastnit jen dvě široké třídy aktiv. Jde spíše o cílenou kombinaci více zdrojů výnosů s odlišným chováním z hlediska rizika, korelace a likvidity v obdobích stresu.
Dva klíčové směry, jak dosahovat investičních cílů
V divergujícím prostředí by se investoři měli zaměřit na dvě hlavní témata: 1) hledání odolných výnosů v situaci, kdy trh je trh tažen úzkou skupinou aktiv a rozdíly mezi nimi jsou značné, a 2) budováním obrany portfolia v prostředí, kde se korelace mezi akciemi a dluhopisy může stát pozitivní.
Investoři mohou využít několik nástrojů, přičemž klíčovou roli hraje aktivní správa. V posledních letech se trhy výrazně koncentrovaly a byly taženy technologickým sektorem spojeným s boomem umělé inteligence. Rizika koncentrace na úrovni jednotlivých akcií i sektorů proto výrazně vzrostla.
Aktivní správa založená na analýze může tato rizika zmírnit prostřednictvím výběru jednotlivých titulů. V praxi to může znamenat, že akciové alokace se posunou od indexových portfolií s váženou tržní kapitalizací (která jsou silně koncentrována v USA) k vyváženější expozici napříč regiony, například směrem k Evropě nebo rozvíjejícím se trhům. Stejně tak může dojít k posunu expozice od růstově orientovaných indexů k vyváženější kombinaci kvalitních a hodnotových akcií, tedy ke změně stylu. Takový přístup může portfoliu poskytnout stabilnější základ pro výnosy i řízení rizika.
Další nástroje však mohou jeho odolnost dále posílit. Dluhopisy zůstávají klíčovou součástí vyváženého portfolia, zejména protože vyšší výnosy zvýšily schopnost generovat reálný příjem. Neměly by však být jedinou defenzivní složkou. Zajímavé rizikově očištěné výnosy mohou přinášet také strategie zaměřené na příjem v jiných třídách aktiv, například v akciích. V prostředí vyšších korelací je navíc vhodné využívat alternativní diverzifikační nástroje, které mohou přispět k odlišným zdrojům výnosů a větší odolnosti portfolia. Současně může hrát důležitou roli měnové zajištění, zejména vzhledem k měnící se roli amerického dolaru.
Aktivně řízené ETF jako flexibilní nástroj
Rychle se měnící makroekonomické a geopolitické prostředí může vyžadovat rychlé úpravy portfolia. ETF mohou takové změny usnadnit a investorům umožnit pružně vstupovat na trhy nebo z nich vystupovat prostřednictvím modulárních investičních řešení. Takzvaný „building block“ přístup navíc investorům umožňuje realizovat širší změny potřebné pro moderní portfolia: například cílenější regionální diverzifikaci v akciích, širší paletu zdrojů příjmu v rámci dluhopisů nebo zohlednění klimatických faktorů.
ETF společnosti Fidelity, která jsou konstruována na základě důkladné analýzy, mohou fungovat jako základní stavební kameny portfolia zaměřené na konkrétní investiční cíle napříč různými trhy a třídami aktiv. Investorům přinášejí výhody tradičních fondů v efektivní ETF struktuře. Jde o nákladově efektivní, flexibilní a transparentní způsob, jak do portfolia začlenit investiční poznatky vycházející z výzkumu společnosti Fidelity.