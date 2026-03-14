Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Když chybí strategická surovina – jak vznikl a co vše způsobil nedostatek kaučuku

14.03.2026 9:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist připomíná zajímavý historický vývoj týkající se kaučuku. Ten byl ve své době významnou surovinou, jejíž nedostatek mohl mít značné přímé i nepřímé důsledky pro celou ekonomiku a společnost. 

Taylor píše, že na začátku druhé světové války se americká ekonomika spoléhala téměř výhradně na kaučuk dovážený z jiných zemí. Šlo o klíčový materiál pro výrobu řady produktů včetně pneumatik pro automobily a letadla. „V dubnu 1942 Japonsko přerušilo dodávky této komodity do zahraničí a USA na to nebyly připraveny i přesto, že o závislosti na kaučuku se dobře vědělo.“ Součástí řešení se nakonec stal syntetický kaučuk, ale mezitím došlo k řadě důležitých změn a událostí.

Taylor své vyprávění opírá o práci Alexandera J. Fielda (The World War II US Rubber Famine). Podle ní byla jedním z hlavních využití kaučuku zmíněná výroba pneumatik. Zde neexistovaly jednoduché náhrady. A nedostatek přírodního kaučuku mimo jiné ovlivnil provozuschopnost americké armády: „Během druhé světové války se Spojené státy nikdy nedostaly ze stavu hrozícího nedostatku kaučuku. Ten se vznášel jako Damoklův meč nad veškerým ekonomickým a vojenským úsilím. V roce 1944 zemi kaučuk téměř došel, a kdyby válka pokračovala v roce 1946, skutečně by k tomu došlo.“ 

Taylor v této souvislosti uvádí, že existoval plán „protiútoku přes Lamanšský průliv v roce 1943“. Nepracovalo se tedy s plánem invaze v den D v červnu 1944, ale v roce 1943 nedostatek kaučuku znamenal, že nebyl dostatek prostředků pro původní plán. A důsledků bylo více. „Během druhé světové války došlo kvůli nízkým zásobám kaučuku přímo k zavedení rychlostního limitu 56 km/h a celostátnímu přídělovému systému benzínu v zemi. Ta byla přitom zaplavena ropou. Záměrem totiž nebylo šetřit palivo, ale snížit opotřebení pneumatik na 27 milionech automobilů a 5 milionech nákladních vozidel. Tato omezení ztěžovala lidem dopravu do práce a z práce, přispívala k absenci v zaměstnání a ovlivňovala dopravu prováděnou nákladními automobily.“

„Kaučukový hladomor“ ekonom připomíná v souvislosti s dnešními riziky spojenými s nadměrnou závislostí na klíčových dovážených produktech. Tehdy existovaly tři možnosti, jak se s nedostatkem kaučuku vypořádat: Pěstovat jej doma, vybudovat si zásoby dováženého kaučuku, nebo ho vyrábět synteticky. K první možnosti Taylor píše, že snahy o pěstování kaučukovníků z Dálného východu na západní polokouli nefungovaly ve 20. letech 20. století moc dobře. Existovala ale rostlina zvaná guayule, která byla slibným alternativním přírodním zdrojem latexu. „V mnoha aplikacích nahrazovala přírodní kaučuk a v některých z nich byla lepší než kaučuk.“ 

V roce 1930 tehdy neznámý armádní major Dwight D. Eisenhower navštívil mexické plantáže guayule a následně navrhnul americký program na dotování pěstování této rostliny. V té době se ovšem nic nestalo. Až 5. března 1942 USA schválily zákon o kaučuku, někdy známý jako zákon o guayule. Ten se zaměřil na dotování pěstování guayule ve Spojených státech. Ale protože rostliny guayule potřebují čtyři roky růstu, než dozrají a vytvoří latex, zákon nijak nepřispěl k řešení aktuální situace. 

Jak dopadly další možnosti a jaký je vztah k současnosti? Pokračování v zítřejším Víkendáři. 

Zdroj: The Conversable Economist



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.03.2026
14:30Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají  
14:14Jak se Polsko z komunistické trosky stalo jednou z 20 největších ekonomik
13:39ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:10Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
12:54Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky  
12:30Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje  
11:03Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
10:31Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu
9:41Komerční banka, a.s.: Oznámení o změně Tier 2 kapitálu
8:57UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank
8:49Rozbřesk: Centrální bankéři neřeknou nic, protože za dané situace skutečně „nikdo nic neví“
8:43ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu  
5:50Fidelity: Konec éry 60/40? Vyšší volatilita a fragmentace nutí investory přehodnotit konstrukci portfolia
15.03.2026
8:37Víkendář: Kdyby bylo k dispozici více kaučuku, mohla skončit válka dříve?
14.03.2026
9:09Víkendář: Když chybí strategická surovina – jak vznikl a co vše způsobil nedostatek kaučuku
13.03.2026
21:02Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD  
17:11O býcích a medvědech v následujících letech
16:52NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o změně složení dozorčí rady společnosti
16:04EIB: V oblasti AI drží Evropa krok s USA, jedním z největších problémů je bydlení
15:35Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět