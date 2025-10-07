Hledat v komentářích

AMD na euforické vlně, obavy z AI horečky a zlato místo dolaru

AMD na euforické vlně, obavy z AI horečky a zlato místo dolaru

07.10.2025 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie AMD včera vyskočily až o 38 %, když firma oznámila dodávku GPU pro datacentra v rozsahu 6 gigawattů. Zároveň však sílí obavy z přehřátí na trhu s umělou inteligencí, kde investice dosahují bilionových částek, často bez jasné návratnosti.

Článek se odemkne 07.10.2025 9:47

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
06.10.2025 9:47
Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní...
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
06.10.2025 10:43
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
Francie čelí další politické krizi. Premiér Sébastien Lecornu rezignov...
PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla
06.10.2025 16:34
PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla
Americký shutdown, francouzská politická nejistota, první premiérka v ...
AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
06.10.2025 13:36
AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
Čipový výrobce AMD uzavřel dohodu s OpenAI, v jejímž rámci bude moci ...


Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět