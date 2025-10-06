Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci

Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci

06.10.2025 9:47
Autor: ČTK

Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní hodnoty a poprvé překročila hranici 3 900 dolarů (80 700 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Zájem o zlato podporuje zvýšená poptávka po bezpečných aktivech v reakci na oslabení jenu, uzavření americké vlády a rostoucí očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), uvedla agentura Reuters.

Kolem 7:40 SELČ se cena zlata pohybovala kolem 3 930 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento. Od počátku letošního roku cena zlata stoupla o 49 procent. Loni se zvýšila o 27 procent.

Oslabení jenu po volbách v japonské vládní Liberálnědemokratické straně (LDP) připravilo investory o jedno z tradičních bezpečných útočišť. Toho využilo zlato a dále posiluje, uvedl analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Uzavření americké vlády pak znamená, že nad americkou ekonomikou stále visí nejistota a trhy se obávají, jaký dopad to bude mít na hrubý domácí produkt (HDP). Zlato je za těchto okolností pro investory atraktivní aktivum, zejména s ohledem na to, že Fed by tento měsíc měl dále snížit úrokové sazby, dodal Waterer.

Japonský jen vůči americkému dolaru oslabil nejvíce za pět měsíců poté, co do čela vládní LDP byla zvolena Sanae Takaičiová, která se stane novou premiérkou. Považovaná je za zastánkyni uvolněné fiskální politiky, tedy vyšších vládních výdajů a menšího důrazu na snižování státního dluhu.

Vysoký představitel Bílého domu v neděli uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájí hromadné propouštění federálních zaměstnanců, pokud Trump rozhodne, že jednání s demokraty v Kongresu o ukončení částečného uzavření vlády "nevedou absolutně nikam".

K vysokému růstu zlata v letošním roce přispěly silné nákupy centrálními bankami, zvýšená poptávka po ETF krytých zlatem, slabší dolar a rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době rostoucího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu minulý měsíc poté, co Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku. Investoři nyní počítají s dalším snížením o čtvrt procentního bodu v říjnu a prosinci.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.10.2025
14:45Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
15:18Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
8:08Víkendář: Je Čína ve srovnání s jinými velmocemi výjimkou?
04.10.2025
14:13VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
8:09Víkendář: Kdysi byla Čína barvena narůžovo, nyní tu je opačný extrém?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět