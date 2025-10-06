Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci

Cena zlata na počátku nového týdne pokračuje v růstu na nové rekordní hodnoty a poprvé překročila hranici 3 900 dolarů (80 700 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Zájem o zlato podporuje zvýšená poptávka po bezpečných aktivech v reakci na oslabení jenu, uzavření americké vlády a rostoucí očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed), uvedla agentura Reuters.
Kolem 7:40 SELČ se cena zlata pohybovala kolem 3 930 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento. Od počátku letošního roku cena zlata stoupla o 49 procent. Loni se zvýšila o 27 procent.
Oslabení jenu po volbách v japonské vládní Liberálnědemokratické straně (LDP) připravilo investory o jedno z tradičních bezpečných útočišť. Toho využilo zlato a dále posiluje, uvedl analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Uzavření americké vlády pak znamená, že nad americkou ekonomikou stále visí nejistota a trhy se obávají, jaký dopad to bude mít na hrubý domácí produkt (HDP). Zlato je za těchto okolností pro investory atraktivní aktivum, zejména s ohledem na to, že Fed by tento měsíc měl dále snížit úrokové sazby, dodal Waterer.
Japonský jen vůči americkému dolaru oslabil nejvíce za pět měsíců poté, co do čela vládní LDP byla zvolena Sanae Takaičiová, která se stane novou premiérkou. Považovaná je za zastánkyni uvolněné fiskální politiky, tedy vyšších vládních výdajů a menšího důrazu na snižování státního dluhu.
Vysoký představitel Bílého domu v neděli uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájí hromadné propouštění federálních zaměstnanců, pokud Trump rozhodne, že jednání s demokraty v Kongresu o ukončení částečného uzavření vlády "nevedou absolutně nikam".
K vysokému růstu zlata v letošním roce přispěly silné nákupy centrálními bankami, zvýšená poptávka po ETF krytých zlatem, slabší dolar a rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době rostoucího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu minulý měsíc poté, co Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku. Investoři nyní počítají s dalším snížením o čtvrt procentního bodu v říjnu a prosinci.