Detail - články  
CSG má investiční rating, Amazon vynesl své satelity do vesmíru a evropské futures jsou v zeleném

CSG má investiční rating, Amazon vynesl své satelity do vesmíru a evropské futures jsou v zeleném

13.02.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Czechoslovak Group dostala investiční rating od Moody's. OpenAI varovala před svým čínským konkurentem DeepSeek a valuace amerického start-upu Anthropic prudce vzrostla spolu s investičním zájmem o umělou inteligenci. Mezitím odstartovala raketa Ariane 6 se satelity pro internetovou síť Amazonu a USA podepsaly novou obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evropská komise vyšetřuje ceny reklamy u Googlu a Rusko údajně zvažuje přijetí dolaru.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,2 %.

Ratingová agentura Moody's zlepšila hodnocení zajištěných seniorních dluhopisů české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na stupeň Baa3 z dosavadního Ba1. Rating tak nově spadá do investičního pásma. Výhled zůstává stabilní, což znamená, že agentura v nejbližší době nečeká další změnu hodnocení.

OpenAI varovala americké zákonodárce, že její čínský konkurent DeepSeek používá stále sofistikovanější techniky k extrakci výstupů z předních amerických AI modelů pro trénování svého chatbota R1. Společnost uvedla, že tyto metody byly navrženy tak, aby se vyhnuly ochranným opatřením a zneužívaly pokroky americké umělé inteligence. CIA mezitím zveřejnila náborové video v mandarínštině cílené na čínské vojenské představitele ve snaze využít nespokojenosti v Lidové osvobozenecké armádě po rozsáhlých čistkách prezidenta Si Ťin-pchinga.

Americký AI start-up Anthropic, která vyvíjí chatbot Claude, získal v nejnovějším investičním kole 30 miliard USD. Hodnota společnosti tak vzrostla na 380 miliard dolarů a od září se více než zdvojnásobila. Zdá se tedy, že zájem investorů o firmy působící v AI dál prudce roste. Poslední investiční kolo vedly fondy D. E. Shaw Ventures, ICONIQ a MGX. Mezi další významné investory tohoto kola se zařadily společnosti Sequoia Capital, Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Blackstone a fondy napojené na BlackRock.

Do vesmíru se včera krátce před 18:00 vydala raketa Ariane 6, uvedla francouzská společnost Arianespace zajišťující nákladní dopravu do vesmíru. Ta vynesla na oběžnou dráhu 32 satelitů projektu Leo firmy Amazon, která chce poskytovat internetové spojení uživatelům na Zemi podobně jako konkurenční služba Starlink společnosti SpaceX. Včerejší start byl prvním z 18, které si společnost miliardáře Jeffa Bezose objednala. V rámci projektu Leo plánuje umístit ve vesmíru přes 3000 satelitů, uvádí agentura AFP. Aktuálně jich má zhruba dvě stovky a projekt má zpoždění.

Americký internetový gigant Google čelí novému vyšetřování ze strany Evropské komise. Důvodem je podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Z dopisu podle agentury Bloomberg vyplývá, že EK podezřívá firmu Google, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářské soutěže, za které může EK vyměřit pokutu ve výši až deseti procent ročních tržeb podniku.

Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do Spojených států a zároveň zavázala Tchaj-pej k plánu na zrušení nebo snížení dovozních cel na téměř všechno americké zboží. Dokument, který zveřejnil úřad hlavního amerického zmocněnce pro obchod, dále zavazuje Tchaj-wan k výraznému navýšení nákupů amerického zboží a produktů do roku 2029, konkrétně zkapalněného zemního plynu a ropy v hodnotě 44,4 miliardy dolarů, civilních letadel a motorů za 15,2 miliardy dolarů či zařízení pro rozvodné sítě a generátory a námořní a ocelářské vybavení v ceně 25,2 miliardy dolarů, píše Reuters.

Kreml podle interního ruského dokumentu předložil návrhy, podle kterých by mohlo Rusko v rámci svého rozsáhlého ekonomického partnerství s Trumpem a jeho administrativou znovu přijmout dolar. Někteří experti to vnímají jako pokus Vladimira Putina dále rozdělit evropské demokracie a USA. Memorandum podrobně popisuje sedm bodů, v nichž by se podle Kremlu mohly ruské a americké ekonomické zájmy sblížit po uzavření dohody o ukončení Putinovy války proti Ukrajině. Moskva vidí obě země ve spolupráci na prosazování fosilních paliv před ekologičtějšími alternativami tváří v tvář zrychlujícímu se globálnímu oteplování a klimatickým změnám, a také ve společných investicích do zemního plynu, ropy z moří a kritických surovin i v nečekaných příjmech pro americké společnosti.

 

