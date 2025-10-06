Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent

AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent

06.10.2025 13:36
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čipový výrobce AMD uzavřel dohodu s OpenAI, v jejímž rámci bude moci generovat desítky miliard dolarů nových příjmů. Obě společnosti se totiž dohodly na nasazení grafických procesorů AMD v datových centrech v průběhu několika let o celkové kapacitě šesti gigawattů. K prvním dodávkám by mělo dojít ve druhé polovině příštího roku. Akcie AMD reagují raketovým růstem.

V rámci dohody AMD poskytla OpenAI opční list až na 160 milionů akcií, které jsou navázané na dosažení konkrétních milníků (objem nasazení GPU od AMD nebo cena akcií AMD).

Pokud se OpenAI podaří uplatnit celý opční list, mohla by získat na základě současného počtu akcií v oběhu přibližně desetiprocentní podíl v AMD, uvedl server CNBC.

Splnění dílčích cílů však vyžaduje, aby cena akcií AMD nadále rostla, jedna z tranší je navázaná na cenu 600 dolarů za akcii. Tam AMD zatím zdaleka není: v pátek uzavřela na ceně 164,67 dolaru za kus. Pondělní zpráva o partnerství s OpenAI ale akcie katapultovala nad hranici 200 dolarů, v premarketu svítilo u akcií až +25 procent.

„Vedoucí postavení společnosti AMD v oblasti vysoce výkonných čipů nám umožní urychlit pokrok a rychleji přinést výhody pokročilé umělé inteligence všem," uvedl v oznámení generální ředitel OpenAI Sam Altman.

Šéfka AMD Lisa Su uvedla, že dohoda vytváří „skutečnou win-win strategii, která umožňuje nejambicióznější budování umělé inteligence na světě a posouvá její celý ekosystém vpřed“.

AMD se tímto staví do pozice klíčového strategického partnera OpenAI. Čipový výrobce také potvrzuje, že za konkurenční Nvidií už tolik nezaostává a nyní má svou vlastní vlajkovou loď v čele boomu generativní umělé inteligence, jímž je Instinct – nová generace GPU.

Toto nové partnerství by navíc mohlo pomoci zmírnit tlak celého odvětví na dodavatelské řetězce a snížit závislost OpenAI na jediném dodavateli. Tím dosud byla Nvidia, jež se před dvěma týdny s OpenAI dohodla na kontraktu v hodnotě 100 miliard dolarů, jehož součástí je vybudování infrastruktury AI a nových datacenter s kapacitou alespoň 10 gigawattů.

Cirkulární povaha

Spolupráce OpenAI s AMD tvoří další vrstvu stále více cirkulární povahy korporátní ekonomiky kolem AI, kde se kapitál, akcie a výpočetní výkon obchodují mezi stejnou hrstkou společností, které tuto technologii vytvářejí a pohánějí:

Nvidia dodává kapitál na nákup svých čipů. Oracle pomáhá budovat datacentra. AMD a Broadcom vstupují jako dodavatelé. OpenAI ukotvuje poptávku. Jedná se o pevně svázanou cirkulární ekonomiku, u které se analytici obávají, že by mohla čelit skutečnému tlaku, pokud by některý článek v řetězci začal oslabovat, píše CNBC.

000


Čtěte více:

Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám
03.10.2025 16:34
Reuters: Ocenění start-upů zaměřených na AI často neodpovídá tržbám
Start-upy zaměřené na umělou inteligenci (AI) přitahují rekordní inves...
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
06.10.2025 10:18
Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
Nečekané vítězství Sanae Takaichiová ve víkendových volbách o vedení j...
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
06.10.2025 11:47
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
Akcie Aston Martin Lagonda výrazně oslabily poté, co firma letos už po...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.10.2025
14:45Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
15:18Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
8:08Víkendář: Je Čína ve srovnání s jinými velmocemi výjimkou?
04.10.2025
14:13VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
8:09Víkendář: Kdysi byla Čína barvena narůžovo, nyní tu je opačný extrém?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět