AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent

Čipový výrobce AMD uzavřel dohodu s OpenAI, v jejímž rámci bude moci generovat desítky miliard dolarů nových příjmů. Obě společnosti se totiž dohodly na nasazení grafických procesorů AMD v datových centrech v průběhu několika let o celkové kapacitě šesti gigawattů. K prvním dodávkám by mělo dojít ve druhé polovině příštího roku. Akcie AMD reagují raketovým růstem.
V rámci dohody AMD poskytla OpenAI opční list až na 160 milionů akcií, které jsou navázané na dosažení konkrétních milníků (objem nasazení GPU od AMD nebo cena akcií AMD).
Pokud se OpenAI podaří uplatnit celý opční list, mohla by získat na základě současného počtu akcií v oběhu přibližně desetiprocentní podíl v AMD, uvedl server CNBC.
Splnění dílčích cílů však vyžaduje, aby cena akcií AMD nadále rostla, jedna z tranší je navázaná na cenu 600 dolarů za akcii. Tam AMD zatím zdaleka není: v pátek uzavřela na ceně 164,67 dolaru za kus. Pondělní zpráva o partnerství s OpenAI ale akcie katapultovala nad hranici 200 dolarů, v premarketu svítilo u akcií až +25 procent.
„Vedoucí postavení společnosti AMD v oblasti vysoce výkonných čipů nám umožní urychlit pokrok a rychleji přinést výhody pokročilé umělé inteligence všem," uvedl v oznámení generální ředitel OpenAI Sam Altman.
Šéfka AMD Lisa Su uvedla, že dohoda vytváří „skutečnou win-win strategii, která umožňuje nejambicióznější budování umělé inteligence na světě a posouvá její celý ekosystém vpřed“.
AMD se tímto staví do pozice klíčového strategického partnera OpenAI. Čipový výrobce také potvrzuje, že za konkurenční Nvidií už tolik nezaostává a nyní má svou vlastní vlajkovou loď v čele boomu generativní umělé inteligence, jímž je Instinct – nová generace GPU.
Toto nové partnerství by navíc mohlo pomoci zmírnit tlak celého odvětví na dodavatelské řetězce a snížit závislost OpenAI na jediném dodavateli. Tím dosud byla , jež se před dvěma týdny s OpenAI dohodla na kontraktu v hodnotě 100 miliard dolarů, jehož součástí je vybudování infrastruktury AI a nových datacenter s kapacitou alespoň 10 gigawattů.
Cirkulární povaha
Spolupráce OpenAI s AMD tvoří další vrstvu stále více cirkulární povahy korporátní ekonomiky kolem AI, kde se kapitál, akcie a výpočetní výkon obchodují mezi stejnou hrstkou společností, které tuto technologii vytvářejí a pohánějí:
dodává kapitál na nákup svých čipů. pomáhá budovat datacentra. AMD a Broadcom vstupují jako dodavatelé. OpenAI ukotvuje poptávku. Jedná se o pevně svázanou cirkulární ekonomiku, u které se analytici obávají, že by mohla čelit skutečnému tlaku, pokud by některý článek v řetězci začal oslabovat, píše CNBC.