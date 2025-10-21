Americké akciové trhy atakují historická maxima

Americký akciový index S&P 500 dnes 21.10. 2025 oslabuje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje také, a to o 0,1 %. Akcie v USA mírně oslabují v důsledku pokračování napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
Německý index DAX
oslabuje o 0,1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1605. Zlato
dnes výrazně oslabuje, a to o 5,8 % a obchoduje se na úrovni 4105 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.023 p. b. na úroveň 3,959 %.
Akciové trhy pokračují v stopujícím trendu i přes pokračování napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Obchodní cla mají vstoupit v platnost 1. listopadu tedy čas, který mají oba státy na domluvu se zkracuje. Volatilitu na trh přináší i americky prezident D. Trump, který tvrdí že summit v Asii se tento týden nemusí konat.