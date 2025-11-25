Rozbřesk: Koruna sleduje vývoj za hranicemi, dolar drží pozice navzdory holubičí rétorice Fedu

Nálada v tuzemské ekonomice se v listopadu mírně zhoršila, avšak zůstává nad svým dlouhodobým průměrem. Za zhoršením stojí zejména vývoj v podnikatelském sektoru, zatímco spotřebitelská nálada se znovu výrazně zlepšila. Celkově jsou listopadová data v souladu s naším očekáváním pokračujícího růstu ekonomiky.
Spotřebitelé jsou aktuálně nejoptimističtější od konce roku 2019. Ke skokovému růstu jejich důvěry došlo především v posledních dvou měsících. Zlepšení lze částečně přičíst lepším makroekonomickým číslům, ta však sama o sobě nevysvětlují tak výrazný nárůst důvěry. Důležitým impulsem byl podle nás výsledek parlamentních voleb a viditelný nárůst pozitivních očekávání. V listopadu i díky tomu očekává poprvé od roku 2018 více respondentů zlepšení hospodářské situace než její zhoršení.
Zlepšilo se také očekávání domácností ohledně finanční situace v příštích dvanácti měsících. V listopadu zároveň dále poklesly obavy domácností z vyšší inflace. To může souviset s probíhající diskuzí o zlevnění elektřiny pro domácnosti díky odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, které by mohlo lednovou inflaci snížit v meziročním vyjádření pod 2 %. Vyšší očekávané deficity veřejných financí ale budou dle nás střednědobě spíše působit proinflačním směrem (jak výrazně bude odvislé od konkrétních vládních opatřeních).
Podnikatelská důvěra naopak v listopadu poklesla a dostala se lehce pod svůj dlouhodobý průměr. Negativní korekce zasáhla zpracovatelský průmysl, který nadále bojuje se slabou zahraniční poptávkou, ale také stavebnictví, kde se viditelně snížilo očekávání ohledně počtu nově přijímaných pracovníků. Celkově ale zůstává nálada ve stavebnictví velmi dobrá. Jediným sektorem, kde se důvěra naopak zlepšila, byl obchod.
Včerejší čísla potvrdila, že hlavním motorem růstu české ekonomiky zůstává spotřeba domácností. Tu pohání obnovený růst reálných mezd v kombinaci s podstatným zlepšením spotřebitelské důvěry. Brzdou růstu naopak zůstává průmysl, který přešlapuje na místě, a s viditelnějším (byť stále křehkým) oživením počítáme až v průběhu příštího roku. I tak v roce 2025 odhadujeme souhrnný růst české ekonomiky o 2,5 %, lehce nad naším dlouhodobým potenciálem.
TRHY
Koruna
Smíšený výsledek konjunkturálních průzkumů (viz úvodník) přešla koruna bez povšimnutí a bez větších problémů se udržela na dostřel hranice 24,20 EUR/CZK. Dnes je domácí makro kalendář prázdný, proto bude pozornost korunového trhu směřovat zejména na hlavní trhy. Dobrou zprávou je pro korunu pokračující nárůst sázek na prosincový pokles sazeb ze strany Fedu, zvláště pokud by se přidaly prodejní tlaky na dolaru.
Eurodolar
Eurodolar doznal včera jen malých změn a to navzdory tomu, že dolarové úrokové sazby pokračovaly v sestupu. Holubičí rétorika Fedu totiž byla slyšet i včera, když prezidentka regionální pobočky centrální banky v San Francisku Mary Dallyová uvedla, že trh americký práce ochlazuje, a že v podpoří v prosinci snížení sazeb (jde o ovšem o momentálně nehlasujícího člena vedení). Pravděpodobnost snížení sazeb Fed v prosinci odvozená z úrokových futures se tak již vyšplhala na 81 %.
Dnes ovšem přijdou na řadu (shutdownem) odložená americká data - konkrétně maloobchodní tržby za září - která pokud budou silná mohou nabudit dojem, že snížení sazeb Fed nemusí být tak jasnou záležitostí. V takovém případě by se eurodolar zřejmě vydal pod hranici 1,15.