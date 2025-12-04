Hledat v komentářích

Detail - články
Šéf Anthropicu: Některé firmy to s investicemi do AI přehánějí

Šéf Anthropicu: Některé firmy to s investicemi do AI přehánějí

04.12.2025 12:16
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Dario Amodei, generální ředitel Anthropicu, jednoho z nejúspěšnějších AI startupů, prohlásil, že někteří konkurenti to s utrácením za AI technologie přehánějí. Poukázal také na složitosti při plánování investic do datových center.

Podle Amodeie existuje riziko při vývoji nových technologií, jako je umělá inteligence, přičemž některé firmy na to dostatečně nehledí.

„Myslím, že tu je určité neredukovatelné riziko a rozhodně to nechci popírat. Zároveň si však myslím, že někteří hráči toto riziko nezvládají dobře a nerozumně riskují,“ citoval server Yahoo Finance z vyjádření Amodeie na středečním summitu New York Times DealBook během rozhovoru o AI průmyslu.

Na následnou otázku, které konkrétní firmy taková „nerozumná rizika“ podle něj podstupují, pochopitelně odmítl odpovědět.

Anthropic, který stojí za známým chatbotem Claude, má v oblasti AI řadu konkurentů: od OpenAI, přes Google, až po Microsoft nebo Meta Platforms. Všichni tito konkurenti utrácí dohromady stovky miliard dolarů za rozvoj AI, přičemž nejvíce vyčnívá OpenAI, jejíž závazky už dokonce přesáhly jeden bilion dolarů.

„Myslím, že existuje skutečné dilema vyplývající z nejistoty, jak rychle ekonomická hodnota poroste, a z prodlev při stavbě datových center, která ji pohání,“ řekl 42letý Amodei při diskusi o riziku AI bubliny. „Jsou zde někteří hráči, které to s riskem přehánějí a já mám z toho velké obavy,“ dodal.

Amodei také zdůraznil, jak je obtížné časově plánovat investice do datových center. Konkrétně zmínil vlastní zkušenost z loňského roku, kdy rozhodoval o financování serverů pro modely v roce 2027. Nepostavení dostatečného počtu serverů by znamenalo, že by firma nemohla pohánět svou AI. Na druhou stranu překročení výdajů by mohlo vést k bankrotu.

Nedávno firma oznámila výstavbu AI infrastruktury v hodnotě 50 miliard dolarů v datových centrech v Texasu a New Yorku a ztrojnásobila svou mezinárodní pracovní sílu. Kromě toho v listopadu oznámila partnerství s Microsoftem a Nvidií. Ty do startupu dohromady investují 15 miliard dolarů, zatímco Anthropic se zavázal k 30milairdové investici do cloudových kapacit Azure od Microsoftu.

 
 
 

