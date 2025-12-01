Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění

Listopadový průzkum ISM ukázal, že americký výrobní sektor se dál potýká s problémy. Hlavní index nečekaně klesl na 48,2 bodu, což signalizuje útlum aktivity. Zakázky rychle ubývají, firmy hlásí přesun výroby i snižování počtu zaměstnanců. Tržní reakce je však zatím vlažná.
Listopadový průzkum ISM mezi americkými průmyslovými firmami nedopadl dobře. Hlavní index překvapivě klesl na 48,2 z 48,7 bodu, zatímco se čekal růst na 49,0. Neutrální hodnotu v těchto průzkumech představuje 50 bodů. Ani detaily pak nevypadají lépe. Tržní reakce na data je ovšem skromná, a to jak na dluhopisech a dolaru, tak na akciích.
Podle ISM se v listopadu zvedala výroba (51,4 b), což je po říjnovém poklesu dobrá zpráva. Firmám také pomaleji ubývaly exportní zakázky (46,2), ale tím pozitivní část prakticky končí. Celkový objem zakázek naopak propadal rychleji (47,4) a nechává tím zapomenout na nadějné zlepšení v posledních třech měsících. Stejně tak zrychlil úbytek rozpracovaných zakázek (44,0).
průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění" src="/Fotobank/4fbf5876-0359-465c-ba12-a28ba1a8eac3?width=500&height=411&action=Resize&position=Center" />
Firmy ve slovních hodnoceních už trochu monotónně konstatují problémy se cly a nejistotou, která se kvůli nim zvedla. Podle některých je situace horší než za covidu. Kromě ubývajících zakázek a problémů se zdržováním dodávek ale čteme také o trvalejších změnách, ke kterým firmy přistupují. To znamená třeba přesun výroby do zahraničí nebo snižování počtu zaměstnanců.
Dílčí index zaměstnanosti klesl na 44 bodů, což ukazuje, že trh práce aspoň ve výrobní části ekonomiky zůstává slabý. Později dostaneme ještě indikaci ze sektoru služeb a report ADP naznačí míru nabírání celkově ve firemním sektoru. Oficiální data o zaměstnanosti však vyjdou až za dva týdny.
Dojem z reportu ISM je negativní, a to kvůli zprávě, kterou nám podává o celkové aktivitě, trhu práce či cenách, jež v listopadu podle průzkumu zrychlily. Z tržní reakce je ale znát, že ISM už nepoutá takovou pozornost jako dříve, přestože některá oficiální data jsou kvůli shutdownu stále opožděná. Průmysl zkrátka nepřiláká tolik pozornosti v konkurenci jiných témat, na která jsou finanční trhy nyní zaměřené.