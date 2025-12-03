Paměťové čipy zdražují o desítky procent a jejich výrobci nestíhají

Globální nedostatek paměťových čipů vyvolává cenovou explozi a boj o zásoby mezi výrobci AI technologií, spotřební elektroniky i datových center. Ceny některých typů pamětí se od února více než zdvojnásobily, zásoby DRAM klesly na minimum a výrobci jako Samsung, SK Hynix či čelí bezprecedentní poptávce. Jejich nedostatek přitom ohrožuje projekty datových center, může zpomalit rozvoj AI a zvýšit inflační tlaky. Analytici očekávají, že napjatá situace potrvá minimálně do roku 2027.
Akutní globální nedostatek paměťových čipů nutí společnosti z odvětví umělé inteligence a spotřební elektroniky bojovat o jejich ubývající zásoby, zatímco ceny těchto nenápadných, ale nezbytných komponent, které umožňují zařízením ukládat data, prudce rostou, píše Reuters.
Japonské obchody s elektronikou začaly omezovat, kolik pevných disků si zákazníci mohou koupit. Čínští výrobci chytrých telefonů varují před zdražováním. Technologičtí giganti včetně , Googlu a ByteDance si horečně zajišťují dodávky od výrobců paměťových čipů, jako jsou , Samsung Electronics a SK Hynix, uvedli tři lidé obeznámení s jednáními.
Tlak od odběratelů se týká téměř všech typů pamětí – od flash čipů používaných v USB discích a chytrých telefonech, až po pokročilé paměti s vysokou šířkou pásma (HBM) využívaných pro AI a v datových centrech. Ceny v některých segmentech se od února více než zdvojnásobily, uvádí výzkumná firma TrendForce, což přitahuje obchodníky sázející na to, že růst bude pokračovat.
Makroekonomický problém
Dopady nedostatku paměťových čipů mohou přesáhnout technologický sektor. Mnozí ekonomové a manažeři varují, že jejich vleklý nedostatek může zpomalit produktivní přínosy AI založené na a zpozdit investice do digitální infrastruktury v hodnotě stovek miliard dolarů. Mohl by také zvýšit inflační tlaky právě ve chvíli, kdy se mnoho ekonomik snaží zkrotit růst cen a vyrovnat se s americkými cly.
„Nedostatek pamětí se nyní posunul z problému na úrovni komponent až na makroekonomické riziko,“ řekl Sanchit Vir Gogia, generální ředitel poradenské firmy Greyhound Research. Budování AI „naráží na dodavatelský řetězec, který nedokáže splnit fyzické požadavky.“
Snaha uspokojit obrovskou poptávku po pokročilých čipech poháněnou Nvidií a technologickými giganty jako , a Alibaba vytvořila dvojí problém: výrobci čipů stále nedokážou vyrobit dostatek špičkových polovodičů pro AI, a navíc tím, že se odklonily od tradičních paměťových produktů, dusí dodávky pro chytré telefony, PC a spotřební elektroniku. Průměrná úroveň zásob u dodavatelů DRAM, hlavního typu používaného v počítačích a telefonech, klesla v říjnu na 2-4 týdny z 3-8 týdnů v červenci a z 13-17 týdnů koncem roku 2024, uvádí TrendForce.
Jeden z vedoucích pracovníků výrobců paměťových čipů řekl agentuře Reuters, že nedostatek zpozdí budoucí projekty datových center. Nová kapacita se buduje minimálně dva roky a výrobci paměťových čipů se obávají, že by po jejím vybudování mohla zůstat nevyužitá, pokud poptávkový boom pomine, uvedl zdroj. Samsung a SK Hynix oznámily investice do nové kapacity, ale neuvedly podrobnosti o rozdělení výroby mezi HBM a konvenční paměti. A SK Hynix sdělila analytikům, že nedostatek pamětí potrvá až do konce roku 2027, uvedla v listopadu.
„V současnosti dostáváme tolik žádostí o dodávky pamětí od tolika společností, že máme obavy, jak je všechny zvládneme. Pokud je nedokážeme dodat, mohly by se ocitnout v situaci, kdy vůbec nebudou schopny podnikat,“ řekl Chey Tae-won, předseda mateřské společnosti SK Group, na průmyslovém fóru v Soulu minulý měsíc. OpenAI v říjnu podepsala počáteční dohody se Samsungem a SK Hynix o dodávkách čipů pro svůj projekt Stargate, který by do roku 2029 vyžadoval až 900 000 waferů měsíčně. To je přibližně dvojnásobek současné globální měsíční produkce HBM, dodal Chey.
Samsung sdělil agentuře Reuters, že trh monitoruje, ale nekomentoval ceny ani vztahy se zákazníky. SK Hynix uvedla, že zvyšuje výrobní kapacitu, aby uspokojila rostoucí poptávku po paměti.
Když firmy prosí o dodávky
Po uvedení ChatGPT v listopadu 2022, které zažehlo boom generativní AI a budování datových center pro AI, alokovali výrobci pamětí více své produkce na HBM používané ve výkonných AI procesorech od Nvidie. Navíc konkurence čínských rivalů vyrábějících levnější DRAM, jako je ChangXin Memory Technologies, také přiměla Samsung a SK Hynix urychlit přesun k produktům s vyšší marží. Jižní Korea dnes ovládá dvě třetiny trhu s DRAM. V červnu oznámil zastavení dodávek DDR4 a jeho protějšku LPDDR4 používaném v chytrých telefonech během šesti až devíti měsíců. A ChangXin podle jednoho zdroje tento krok následoval a ukončil většinu výroby DDR4. A Samsung minulý měsíc zvýšil ceny paměťových čipů pro servery až o 60 %, informovala Reuters.
Tento posun však časově kolidoval s cyklem obnovy tradičních datových center a PC, stejně jako se silnějšími prodeji chytrých telefonů, které spoléhají na konvenční čipy. „S odstupem lze říci, že odvětví bylo zaskočeno,“ uvedl Dan Hutcheson, hlavní výzkumný pracovník společnosti TechInsights.
Google, , a Meta v říjnu požádaly o neomezené objednávky, přičemž společnosti sdělily, že odeberou tolik, kolik firma dokáže dodat, bez ohledu na cenu, uvedli dva lidé obeznámení s jednáními. Čínské firmy Alibaba, ByteDance a Tencent také tlačí na dodavatele, přičemž vysílají manažery na návštěvy Samsungu a SK Hynix v říjnu a listopadu, aby lobovali za dodávky, uvedli dva lidé. „Všichni prosí o dodávky,“ komentoval jeden z nich.
Akcie Micronu, Samsungu a SK Hynix letos rostly díky poptávce po čipech. V září předpověděl tržby za první čtvrtletí nad odhady trhu, zatímco Samsung v říjnu oznámil svůj největší čtvrtletní zisk za více než tři roky. A poradenská společnost Counterpoint Research očekává, že ceny pokročilých i starších pamětí vzrostou do čtvrtého čtvrtletí o 30 % a možná o dalších 20 % na začátku roku 2026.
Dražší smartphony
Čínští výrobci chytrých telefonů Xiaomi a Realme varovali, že možná budou muset zvýšit ceny. Francis Wong, marketingový ředitel Realme India, řekl agentuře Reuters, že prudký růst nákladů na paměti je „bezprecedentní od vzniku chytrých telefonů“ a mohl by donutit společnost zvýšit ceny telefonů o 20 % až 30 % do června.
„Někteří výrobci mohou šetřit na foťácích, jiní na procesorech a někteří na bateriích,“ uvedl. „Ale náklady na úložiště musí všichni výrobci plně absorbovat; není způsob, jak je přenést jinam.“
Xiaomi sdělilo agentuře Reuters, že vyšší náklady na paměti vykompenzuje zvýšením cen a prodejem více prémiových telefonů, přičemž dodalo, že dopad pomohou zmírnit jeho další podniky. V listopadu tchajwanský výrobce notebooků ASUS uvedl, že má zásoby na zhruba čtyři měsíce, včetně paměťových komponent, a ceny bude upravovat podle potřeby.
V tokijském elektronickém centru Akihabara omezují obchody nákupy paměťových produktů. Cedule před obchodem s PC Ark uvádí, že od 1. listopadu jsou zákazníci omezeni na nákup celkem osmi produktů zahrnujících pevné disky, SSD disky a systémovou paměť. Prodavači v pěti obchodech uvedli, že nedostatek v posledních týdnech prudce zvýšil ceny. V některých obchodech byla třetina produktů vyprodána.