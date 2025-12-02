Altman bije na poplach. OpenAI odkládá plány na reklamu a agentickou AI, aby zlepšila kvalitu ChatGPT

Generální ředitel OpenAI Sam Altman si je vědom sílicí konkurence. Zaměstnancům v pondělní interní zprávě proto sdělil, že vyhlašuje "červený kód" pro zlepšení kvality ChatGPT a odkládá práce na spuštění reklam a agentické AI. Místo toho se startup zaměří na to, aby ChatGPT měl větší míru personalizace, rychleji reagoval na dotazy a odpovídal na širší škálu otázek, informoval server Wall Street Journal (WSJ), který do interní zprávy nahlédl.
Celofiremní zpráva je dosud nejviditelnějším ukazatelem tlaku, kterému OpenAI nyní čelí ze strany konkurence, jež zúžila náskok startupu v závodě umělé inteligence. Altmana znepokojuje zejména , který minulý měsíc vydal novou verzi svého modelu umělé inteligence , která v oborových benchmarkových testech překonala OpenAI a poslala akcie technologického giganta výrazně nahoru.
Uživatelská základna roste od srpnového vydání generátoru obrázků Nano Banana, přičemž uvedl, že měsíční počet aktivních uživatelů vzrostl ze 450 milionů v červenci na 650 milionů v říjnu. OpenAI navíc čelí také tlaku i ze strany dalšího AI startupu Anthropic, který se stává čím dál populárnějším u firemních zákazníků, píše WSJ.
OpenAI se v posledních měsících zavázala k budoucím investicím do datových center v hodnotě přesahujících jeden bilion dolarů. V posledních týdnech ale otřásly akciovým trhem rostoucí obavy ohledně dodržení časového harmonogramu proměny těchto investic ve smysluplné příjmy.
Altman v interní zprávě uvedl, že OpenAI odloží práci na dalších iniciativách, jako je reklama, agentická AI pro zdraví a nakupování a osobní asistent s názvem Pulse. V pondělí večer pak šéf ChatGPT v OpenAI, Nick Turley, na sociální síti X uvedl, že společnost se teď zaměřuje na rozvoj svého chatbota a zároveň na to, aby působil „ještě intuitivněji a osobněji“.
OpenAI není zisková a musí získávat finanční prostředky téměř konstantním tempem, aby přežila, což ji staví do finanční nevýhody oproti Googlu a dalším technologickým firmám, které mohou financovat investice ze svých výnosů. Společnost také utrácí agresivněji než zmíněný rival Anthropic a bude potřebovat zvýšit své tržby na zhruba 200 miliard dolarů, aby v roce 2030 dosáhla zisku, uvádějí její vlastní finanční projekce.
Altmanovi se daří rozptylovat obavy ohledně financí v OpenAI především díky masivní a rostoucí uživatelské základně ChatGPT s více než 800 miliony uživatelů týdně, a také díky vedoucímu postavení OpenAI v oblasti špičkového výzkumu umělé inteligence. V interní zprávě uvedl, že nový model uvažování, který společnost plánuje vydat příští týden, je napřed před nejnovějším modelem od Googlu, a že si společnost stále vede dobře i v různých dalších oblastech, píše dále WSJ.
Současný model GPT-5, vydaný v srpnu, se u některých uživatelů neujal – stěžovali si na jeho chladnější tón a obtíže s odpovídáním na jednoduché matematické a geografické otázky. Minulý měsíc proto OpenAI model vylepšila, aby byl vřelejší a lépe dodržoval pokyny uživatelů.
Společnost používá tři různé barevné kódy – žlutý, oranžový a červený – k popisu různých úrovní naléhavosti potřebných k řešení problémů, uvedly zdroje WSJ s tím, že už dříve OpenAI právě ve snaze vylepšit ChatGPT vyhlásila „oranžový kód“.