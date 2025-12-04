Hledat v komentářích

Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny

Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny

04.12.2025 15:03
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Česká inflace podle předběžného odhadu zpomalila v listopadu na 2,1 % (z 2,5 %), a zůstala jak pod očekáváním trhu (2,5 %), tak i pod naším odhadem (2,3 %).

Překvapení šlo opět na vrub potravin, které jsou v posledních dvou letech o poznání rozkolísanější a hůře předvídatelné. Po překvapivě rychlém zdražení v říjnu, došlo v listopadu naopak na výraznější zlevnění (-0,8 % meziměsíčně včetně tabáku versus náš předpoklad -0,3 % meziměsíčně). 

Ostatní položky zatím nevidíme v detailu, ale zdají se být v hrubých obrysech v souladu s našimi odhady – ať už jde o negativní příspěvek energií, tak o nízkou inflaci v segmentu zboží (bez potravina energií).

Z pohledu centrální banky je ve struktuře zdaleka nejdůležitější inflace služeb. Ta trochu zvolnila své momentum (ze 5,2 na 4,6 %) – to je však stále relativně hodně. Předpokládáme, že ČNB nebude chtít sice tlačit inflaci v segmentu služeb k 2% cíli, bude však pravděpodobně nespokojena s jakoukoliv hodnotou nad 4 %. Vzhledem k přetrvávající zvýšené dynamice mezd bude podle nás složité vidět v dohledné době rychlejší odeznívání inflace v segmentu služeb.

To však neplatí o celkové inflaci. Ta naopak po dočasném prosincovém nárůstu může v lednu zamířit načas pod 2 %, a to zejména díky nižším cenám energií. Za celý letošní rok očekáváme nadále inflaci v blízkosti 2,5 %, zatímco v příštím roce by měla v průměru zvolnit do blízkosti 2,0 %.

inflace

 

