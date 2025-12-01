Hledat v komentářích

Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů

Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů

01.12.2025 10:01
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výprodej na kryptoměnovém trhu pokračuje i se startem prvního prosincového týdne. Bitcoin po osmé hodině ráno odepisoval přibližně 5,5 procenta a pohyboval se na hranici 86 tisíc dolarů. Ethereum, druhá největší kryptoměna, klesl o více než 6,5 procenta na 2 832 dolarů. Ještě výraznější ztráty připisovala Solana, jež oslabila o 7,7 procenta na necelých 127 dolarů.

Trh s kryptoměnami zasáhl v posledních týdnech velký výprodej. Na začátku října bylo z trhu vymazáno přibližně 19 miliard dolarů v pákových pozicích. V listopadu pak bitcoin ztratil 16,7 procenta ze své hodnoty, původně ale směřoval k ještě větší ztrátě. Až minulý týden se trochu vzpamatoval a jeho cena vzrostla nad 90 tisíc dolarů. Se startem prosince ale investoři začínají znovu prodávat.

Obchodníci oslovení agenturou Bloomberg se připravují na větší poklesy. „Největším problémem je nízký příliv do bitcoinových ETF a absence kupujících dip. Očekáváme, že strukturální nepříznivé faktory budou tento měsíc pokračovat. Jako další klíčovou úroveň podpory sledujeme cenu bitcoinu ve výši 80 tisíc dolarů,“ uvedl Sean McNulty, vedoucí obchodování s deriváty pro oblast Asie a Tichomoří ve společnosti FalconX.

Investoři v pondělí vstřebávali komentáře generálního ředitele společnosti Strategy Phonga Leho, který v pátečním podcastu uvedl, že ač to je až poslední možnost, tak společnost by mohla prodat bitcoiny, pokud by se její mNAV (poměr hodnoty podniku k drženým Bitcoinům) změnil na záporný.

„Prodali bychom bitcoin, kdybychom potřebovali financovat výplaty dividend pod 1x mNAV,“ přiznal. Strategy, jež má zásoby bitcoinu v hodnotě 56 miliard dolarů, zaznamenala pokles mNAV na 1,19, uvádí se na jejích webových stránkách.

Mezitím agentura S&P Global Ratings minulý týden snížila hodnocení stability USDT, největšího stablecoinu na světě, na nejnižší rating a varovala, že pokles hodnoty bitcoinu by mohl vést k jeho nedostatečnému zajištění.

Další nejistotu vyvolala Čínská lidová banka, která v sobotu vydala varování před riziky virtuálních měn včetně stablecoinů a dodala, že vládní agentury by měly prohloubit koordinaci s cílem zakročit proti nelegálním aktivitám.

Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.

 


