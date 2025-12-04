Hledat v komentářích

Rozbřesk: NBP snižuje sazby na 4 procenta, ale konec cyklu to být ještě nemusí

04.12.2025 8:47
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

V Polsku pokračuje cyklus snižování úrokových sazeb, které se tak dostávají na nižší úroveň pozorovanou u ostatních vyspělých zemí. Hlavní úroková sazba NBP včera klesla na úroveň 4 %, a ani to nemusí být konečná.

Včerejší komentář NBP k rozhodnutí snížit sazby o dalších 25 bazických bodů je sice tradičně strohý a nenabízí příliš prostoru pro to spekulovat, zda a kam oficiální úrokové sazby poklesnou, ale fakt že inflace již spadla pod cíl centrální banky (2,5 %) k tomu vybízí. Nepochybně existuje prostor, aby v Polsku ještě dále poklesla tzv. jádrová inflace (změny cen bez energií a potravin), která se stále ještě nachází přibližně na úrovni 2,7-2,8 %. Silný zlotý je pak v kontextu jádrové inflace hlavní proinflačním faktorem, přičemž i v Polsku, tak jako v ČR, trvale a plíživě roste nezaměstnanost, takže trh práce se již nezdá tak přehřátý a mzdové tlaky by měly polevovat.

Na druhou stranu, opět stejně jako v ČR, pozorujeme v Polsku podivný fenomén, kdy míra nezaměstnanosti roste v situaci, kdy hospodářský růst akceleruje. I proto zřejmě nelze očekávat, že by sazby NBP mohly ze současných úrovních spadnout ještě výrazně níže - spíše čekejme doladění někam směrem k úrovni ČNB.

Každopádně činit odhady toho, kam až mohou v Polsku oficiální sazby spadnout, je o to složitější, že zde ani pořádně nezačala debata, kde se nachází rovnovážná úroková sazba (R*). Makroekonomický výzkum NBP na toto téma je přitom stále poplatný situaci po globální finanční krizi, kdy rovnovážné sazby byly plošně stlačeny na velmi nízké úrovně. Tudíž jej nelze brát za bernou minci toho, kde by mohla být terminální úroveň pro sazbu NBP.

Takže uvidíme, respektive možná uslyšíme, neboť dnes odpoledne proběhne tisková konference prezidenta NBP Adama Glapinského, která se odehrává tradičně den po zasedání centrální banky. Příliš si ale od toho, že Glapinski dá jasné vodítko, kde se polská R* nachází, neslibujme. V tradičním hodinovém politickém školení novinářů ze strany Glapinského zpravidla na “podružná” témata, jako je rovnovážná úroveň úrokových sazeb v ekonomice, nezbývá čas.

TRHY

Koruna

Slabý dolar je živnou půdou pro další zisky koruny, která se posouvá na úroveň 24,10 EUR/CZK. Dnes je navíc nabitý i domácí makro kalendář - zveřejněn bude bleskový odhad listopadové inflace, kde odhadujeme symbolický pokles na meziročních 2,4 %, a zejména výsledek mezd za třetí čtvrtletí. Právě silná mzdová dynamika (odhadujeme jen lehké zvolnění z meziročních 7,8 % na 7,5 %; ČNB o 7 %) může být impulsem pro další posílení koruny skrze ještě intenzivnější tlak na stabilitu úrokových sazeb.

Eurodolar

Podle ADP reportu přišel americký soukromý sektor v listopadu o 32 tisíc pracovních míst, což zacementovalo očekávání, že Fed příští týden opět sníží úrokové sazby a vyslalo eurodolar směrem k hranici 1,17. Na druhou stranu pak trh v zásadě ignoroval relativně dobré výsledky amerického indexu ISM, jež vykázal nárůst optimismu v sektoru služeb.

Pomineme-li některá očekávaná vystoupení centrálních bankéřů z ECB, tak číslem dne budou odpoledne asi týdenní statistiky z amerického trhu práce.


