Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse

Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse

04.12.2025 16:47
Autor: ČTK

Výkonný ředitel americké internetové společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg se chystá výrazně omezit výdaje na rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve označoval za budoucnost podniku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to dnes uvedla agentura Bloomberg. Akcie společnosti Meta na zprávu zareagovaly růstem o 4 %.

Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci (AI), včetně různých chatovacích systémů. Společnost Meta se původně jmenovala Facebook, v roce 2021 však název změnila. Důvodem byly právě plány na vybudování světa metaverse umožňujícího lidem pracovat, setkávat se nebo hrát hry ve virtuálním prostředí.

Vedoucí představitelé společnosti Meta podle zdrojů Bloombergu diskutují o snížení výdajů na projekt metaverse v příštím roce až o 30 procent. Opatření bude pravděpodobně zahrnovat rušení pracovních míst, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo, uvedly zdroje.

Řada investorů se k projektu metaverse staví skepticky a považuje ho za plýtvání zdroji podniku. Projekt vyvolal obavy rovněž mezi regulátory, podle kterých je ve virtuálních světech ohroženo soukromí a bezpečnost dětí.

Akcie společnosti Meta krátce po zahájení dnešního obchodování posílily téměř o šest procent. Později však o část zisků přišly.


