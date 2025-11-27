Hledat v komentářích

Detail - články
Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech

27.11.2025 12:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Apple by měl v letošním roce dodat na trh více chytrých telefonů než Samsung, spočítala výzkumná technologická společnost Counterpoint Research. Pokud se tak skutečně stane, bude to poprvé za 14 let, co americký gigant přeskočí svého jihokorejského rivala.

Apple letos dodá na trh přibližně 243 milionů iPhonů, zatímco Samsung 235 milionů smartphonů, tvrdí projekce Counterpoint pro CNBC. Co se týče podílu na globálním trhu s chytrými telefony, tak Apple pravděpodobně získá podíl 19,4 procenta a Samsung 18,7 procenta.

CNBC v této souvislosti upozorňuje, že dodávky označují počet zařízení, jež dodavatelé odesílají maloobchodními kanály, nejedná se tedy přímo o prodeje. I tak se ovšem jedná o věrohodný přehled o poptávce a očekáváních prodeje.

Za letošním úspěchem Applu stojí jeho nová řada iPhone 17, která byla uvedena na trh v září. Její prodeje v USA byly během prvních čtyř týdnů po uvedení na trh o 12 procent vyšší než u řady iPhone 16 (bez započtení iPhonu 16e), uvedla výzkumná firma. V Číně, klíčovém trhu pro Apple, byly prodeje iPhonu 17 dokonce vyšší o 18 procent ve srovnání s předchůdcem.

„Vedle velmi pozitivního přijetí iPhonu 17 spočívá klíčový faktor ve vylepšeném výhledu na dodávky v cyklu výměny, který dosáhl svého zlomového bodu. Spotřebitelé, kteří si během covidového boomu koupili chytré telefony, nyní vstupují do fáze modernizace,“ vysvětlil Yang Wang, hlavní analytik Counterpoint Research.

Samsung by naopak měl čelit výzvám v segmentu nízké až střední třídy chytrých telefonů ze strany čínské konkurence, což by mělo ztížit jeho schopnost obhájit první příčku, uvedl Counterpoint, který předpovídá, že Apple bude držet první místo na globálním trhu chytrých telefonů až do roku 2029.

Analytici společnosti to zdůvodňují tím, že mezi rokem 2023 a druhým čtvrtletím 2025 bylo prodáno 358 milionů použitých iPhonů. „Tito uživatelé pravděpodobně v příštích letech upgradují na nový iPhone. To vytvoří značnou poptávku, která by měla udržet růst dodávek iPhonů v nadcházejících čtvrtletích,“ míní.

Apple také těží z nižšího dopadu cel, než se původně očekávalo, vzhledem k obchodnímu příměří mezi USA a Čínou. To pomohlo jeho širšímu dodavatelskému řetězci a růstu v některých regionech, například na rozvíjejících se trzích. Technologický gigant také těžil ze slabšího amerického dolaru a "odolného ekonomického výhledu", který posílil důvěru spotřebitelů.

Širší nabídka a vylepšená Siri

Dominanci Applu v příštích letech by měla podpořit také vylepšená virtuální asistentka Siri a "zásadní designová úprava iPhonu" v roce 2027, dodávají analytici a jako plus zmiňují také rozšíření nabídky do několika cenových kategorií, včetně cenově dostupnější série „e“.

„Vzhledem k rostoucí preferenci ekosystému iOS, kompatibilitě mezi zařízeními a značnému počtu starších modelů, které budou v rámci základny Applu vyměněny, si Apple udrží vedení před ostatními výrobci smartphonů až do konce desetiletí,“ uzavřeli.


