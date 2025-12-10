Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima

Celosvětové výnosy dluhopisů vzrostly na maxima, na kterých se naposledy nacházely v roce 2009. Děje se tak před klíčovým zasedáním amerického Fedu, a signalizuje to obavy, že cykly snižování úrokových sazeb vyspělých světových ekonomik od USA po Austrálii se možná chýlí ke konci.
Výnosy indexu dlouhodobých státních dluhopisů sestaveného agenturou Bloomberg se vrátily na 16letá maxima, přičemž sázky na peněžním trhu tento sentiment podtrhují. Obchodníci nyní prakticky nepočítají s dalším snižováním sazeb ECB a sázejí na téměř jisté zvýšení sazeb tento měsíc v Japonsku a dvě zvýšení o čtvrt procentního bodu v Austrálii příští rok.
Dokonce i v USA, kde se očekává, že Fed ve středu sníží sazby, se výhled rychle vyvíjí. Výnosy 30letých státních dluhopisů se vyšplhaly zpět na několikatýdenní maxima, protože investoři očekávají méně příznivý výhled pro měnovou politiku, inflaci a fiskální disciplínu.
Metrika inflace, preferovaná představiteli Fedu, se v září mírně zvýšila na 2,8 %, což je téměř o celý procentní bod nad cílem centrální banky. Obavy z nezávislosti příštího předsedy Fedu vedou některé investory k tomu, aby do křivky výnosů státních dluhopisů započítali rizikovou prémii. A na dluhopisy doléhají také půjčky na zaplnění schodku rozpočtu ve výši 1,8 bilionu dolarů.
„Napříč několika rozvinutými trhy probíhá ‚obchod zklamání‘“, neboť investoři se smiřují s tím, že cykly snižování sazeb centrálních bank se možná brzy chýlí ke konci, napsal Robert Tipp, hlavní investiční stratég a vedoucí divize globálních dluhopisů ve společnosti PGIM Fixed Income. Dlouhodobé sazby v USA čelí rovněž náročným podmínkám, neboť konec cyklu uvolňování Fedu je možná na dohled, dodal.
Posun na trhu odráží rostoucí přesvědčení, že cyklus snižování sazeb, který byl zahájen loni s cílem podpořit růst, brzy skončí. Investoři do dluhopisů nyní zvažují výhled globálního růstu, zkoumají inflační rizika uprostřed obchodní války prezidenta Donalda Trumpa a rostoucího vládního dluhu napříč světovými ekonomikami.
Výnosy dluhopisů v Japonsku a Německu rovněž vystoupaly na několikaletá maxima, přičemž delší dluhopisy jsou pod největším tlakem kvůli vyhlídkám na větší emise dluhů. Japonsko a Spojené království reagují na změnu poptávky investorů zvýšením vydávání krátkodobých dluhopisů.
Omezený manévrovací prostor Fedu
Státní dluhopisy jsou v centru pozornosti jen několik hodin před zasedáním Fedu, kde se očekává, že představitelé americké centrální banky doručí třetí po sobě jdoucí snížení sazeb. Výnosy 10letých státních dluhopisů se pohybují kolem nejvyšších úrovní od září, což je neobvyklý jev, který naznačuje obavy z rostoucího dluhu USA a také z toho, kdo nahradí současného předsedu Jeroma Powella, až mu v květnu skončí funkční období.
Favoritem je nyní Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu, který je všeobecně považován za zastánce Trumpovy preference nižších sazeb. „V posledních dnech jsme viděli, jak se do trhu promítá ‚Hassettův obchod‘ v podobě uvolněnější měnové politiky se slabším dolarem, strmější výnosovou křivkou a rostoucími rizikovými aktivy,“ napsal Gordon Shannon, portfolio manažer společnosti TwentyFour Asset Management. „Trhy však váhají, jak daleko zajít, protože dokonce i pod Hassettovým vedením může být Fed limitován přetrvávající inflací.“
Prozatím globální trhy dluhopisů signalizují, že tlaky na náklady půjček přetrvají. Očekává se, že němečtí zákonodárci příští týden schválí rekordní výdaje na obranu v hodnotě 52 miliard eur, zatímco investoři stále zpracovávají největší vlnu výdajů Japonska od uvolnění pandemických omezení. V Sydney guvernérka centrální banky Michele Bullocková prakticky vyloučila snížení sazeb, přičemž rychlý posun v očekáváních vyhnal výnosy australských dluhopisů na nejvyšší úroveň mezi rozvinutými trhy.
„Tento pohyb výnosů je o očekávání silnějšího růstu, protože svět bude pravděpodobně příští rok fiskálně expanzivnější,“ řekla Amy Xie Patrick, vedoucí strategií příjmů ve společnosti Pendal Group.